Junior x Fluminense: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (13/04) pela Copa Sul-Americana

Os times Junior e Fluminense disputam nesta quarta-feira (13/04), em partida válida pela Copa Sul-Americana 2022. A partida está programada para começar às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Junior x Fluminense?

A partida Junior x Fluminense pode ser assistida pelo streaming Conmebol TV

Como Junior x Fluminense chegam para o jogo?

O Fluminense, com três pontos, busca a liderança do Grupo H. Já o Junior Barranquilla, é o quinto colocado no torneio regional, com 23 pontos. Ambas as equipes se enfrentaram duas vezes na história, com um empate e uma vitória para os colombianos.

FICHA TÉCNICA

Junior x Fluminense

Copa Sul-Americana

Local: Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia.

Data/Horário: 13 de abril de 2022, 21h30

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistente 1: Tulio Moreno (VEN)

Assistente 2: Antoni Garcia (VEN)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Junior: Viera, Viáfara, Rosero, Arias e Fuentes; Didier Moreno, Giraldo, Cetré, Cabrera e Hinestroza; Borja. TÉCNICO: Juan Cruz Real

Fluminense: Fábio; Nino, Manoel e David Braz; Calegari, André, Yago, Ganso e Cris Silva; Arias e Cano. TÉCNICO: Abel Braga

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)