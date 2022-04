Racing Club x Cuiabá: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (13/04) pela Copa Sul-Americana

Os times Racing Club e Cuiabá disputam nesta quarta-feira (13/04), em partida válida pela Copa Sul-Americana 2022. A partida está programada para começar às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Presidente Perón, em Buenos Aires, na Argentina. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

Onde assistir Racing Club x Cuiabá?

A partida Racing Club x Cuiabá pode ser assistida pelo streaming Conmebol TV

Como Racing Club x Cuiabá chegam para o jogo?

No Campeonato Argentino, o Racing tem invencibilidade de 11 partidas. Já o Cuiabá, é o líder do Grupo B da Sul-Americana, com três pontos.

FICHA TÉCNICA

Racing Club x Cuiabá

Copa Sul-Americana

Local: Estádio Presidente Perón, em Buenos Aires, na Argentina

Data/Horário: 13 de abril de 2022, 19h15

Árbitro: Mario Diaz de Vivar - Paraguai

Assistente 1: Milciades Saldiviar - Paraguai

Assistente 2: Eduardo Britos - Paraguai

Quarto Árbitro: Angel Arteaga - Venezuela

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Racing Club: Gomez; Mura, Sigali, Insua e Piovi; Miranda, Moreno, Alcaraz; Hauche, Copetti e Cardona (Chancalay). TÉCNICO: Fernando Gago

Cuiabá: Walter; João Lucas, Marllon, Alan Empereur e Igor Cariús; Marcão, Rivas e Rodriguinho; Everton, André e Alesson (André Luís). TÉCNICO: Pintado

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)