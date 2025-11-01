Júlio Baptista vê discriminação contra treinadores negros na Europa: 'Menos oportunidades' Estadão Conteúdo 01.11.25 13h38 Festejado por torcidas de clubes como São Paulo, Roma e Sevilla nos tempos de jogador, Júlio Baptista tem dedicado seu tempo a procurar um time para treinar e, algum dia, comandar algum gigante da Europa na beira do gramado. Além da forte concorrência, porém, o ex-atleta de 44 anos vê o fato de ser negro como um obstáculo adicional para concretizar seu sonho. "Não sei (se há racismo). Mas é um fato. Quantos treinadores negros você vê nas cinco principais ligas (da Europa)? Eu não vejo muitos. Gostaria de pensar que é apenas uma coincidência, mas infelizmente acho que não. Há menos oportunidades", comentou o ex-jogador em entrevista ao diário italiano "Gazzetta dello Sport". Nos últimos anos, Júlio Baptista mergulhou nos estudos em Madri, onde vive com a família, em busca de uma oportunidade para atuar como técnico. Recentemente, ele recusou uma proposta para assumir a equipe sub-19 do Real Madrid, clube que defendeu na época dos "galácticos", na esperança de alçar voos maiores no futebol profissional e, no futuro, abrir portas para outros treinadores negros. "Eu gostaria de ser treinador, mas nós, negros, somos penalizados", disse ao veículo italiano. "Espero ser eu quem vai reverter essa tendência. Nunca diga nunca", acrescentou o atleta, que está sem clube desde que foi demitido do comando das categorias de base do Real Valladolid, no ano passado. Em entrevista ao Estadão em maio deste ano, Júlio Baptista se mostrou aberto a mercados secundários a fim de ganhar experiência após tentativas frustradas de inserção no mercado europeu. "Quando nós saímos (do Valladolid), eu acabei por não abrir para o mercado exterior (em relação à Espanha), para o Brasil. Eu queria continuar aqui e acredito que o potencial de ligas aqui é um pouco superior. E me daria, sobretudo, uma importância se eu começar daqui, mas, as coisas às vezes não acontecem da maneira e da forma como nós queremos, né?", disse. "O que nós estamos fazendo hoje é ampliar esse mercado e abrindo um pouco." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Europa Júlio Baptista racismo discriminação COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 FUTEBOL Com pés de galinha e asas, Remo provoca o Paysandu após rebaixamento para a Série C O Leão não deixou barato a queda do Paysandu para a Série C e fez a festa do Fenômeno Azul nas redes sociais 31.10.25 22h15 Futebol Paysandu vence o Tiradentes e conquista o Campeonato Paraense Feminino 2025 Final foi decidida com gols na segunda etapa, de Irley e Letícia. Este é o quarto título do Paysandu na competição. 31.10.25 17h41 RECOMEÇO Ex-Remo e Paysandu, Leandro Carvalho tenta recomeço no futebol do México Aos 30 anos, atacante paraense defende o Tlaxcala, da segunda divisão do México, após lesão e sequência de clubes sem destaque no Brasil 31.10.25 16h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 VAGA GARANTIDA Paysandu é o 17º time confirmado na Série C 2026; veja outros times que disputarão a competição Com 17 equipes já definidas, a composição completa da Série C 2026 será conhecida em 22 de novembro, data da última rodada da Série B 31.10.25 22h31 Futebol ‘Cayxão’ fechado: Paysandu perde para o Atlético-GO e confirma rebaixamento à Série C de 2026 O dia 31 de outubro marca oficialmente a queda bicolor à Série C, de onde havia saído com muito custo em 2023 31.10.25 21h03 FUTEBOL Com pés de galinha e asas, Remo provoca o Paysandu após rebaixamento para a Série C O Leão não deixou barato a queda do Paysandu para a Série C e fez a festa do Fenômeno Azul nas redes sociais 31.10.25 22h15