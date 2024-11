Jornalistas falam sobre as mudanças na cobertura esportiva na Redação Integrada de O LIBERAL

A editoria de Esporte sempre ocupou um lugar de destaque no Grupo Liberal. Com o passar dos anos, a forma de produzir e levar a notícia ao público foi se transformando, e a equipe de O Liberal acompanhou essas mudanças até os dias atuais. Eduardo Rocha, conhecido carinhosamente como “Dudu”, está no jornal há 27 anos, dentro de uma carreira de 61 anos. Ele começou sua trajetória na editoria de Esporte.

Dudu refletiu sobre as mudanças no jornalismo e a integração entre os diferentes veículos — portal, impresso e rádio. “O jornalismo passou por uma transformação. Antes, tínhamos rádio, impresso e TV. Hoje, a internet integra todas essas mídias. Antes, um repórter produzia uma ou duas matérias com mais tempo de apuração. Agora, o ritmo é mais intenso, com múltiplas atualizações que mantêm o leitor informado. Um acidente, por exemplo, gera várias matérias: detalhes do ocorrido, número de vítimas, boletins médicos, situação do tráfego. Esse conteúdo, consolidado no impresso, ganha um acompanhamento em tempo real no portal, que também alimenta a rádio e vice-versa.”

Rocha começou cobrindo a rotina da Tuna Luso Brasileira e esportes olímpicos. Para ele, apesar das mudanças, o núcleo do jornalismo permanece o mesmo:

“Jornalismo é paixão. Apurar, investigar, comunicar fatos concretos. Cada dia na redação traz novos aprendizados. Como o público mudou seus hábitos, lendo no celular e ouvindo rádio no smartphone, nós também precisamos evoluir constantemente.”

A nova geração

Dudu vê O Liberal como sua segunda casa e ressalta a importância do jornal para a sociedade. “O Liberal é um veículo multimídia forte, com rádio, portal, TV, redes sociais e impresso. Aqui, aprendi muito e continuo aprendendo com os jovens colegas, que sempre trazem algo novo.”

Entre os novos talentos está Aila Beatriz Inete, de 24 anos. Após um estágio na editoria de Esporte, ela foi efetivada e agora cobre o cotidiano de clubes como Remo e Paysandu. “A editoria de Esporte é dinâmica. Trabalhamos tanto com fatos do dia quanto com reportagens especiais para o impresso. O público ama futebol, e isso nos desafia a produzir pautas constantemente.”

Aila, formada há pouco mais de um ano, destaca o acolhimento que recebeu e a particularidade do jornalismo esportivo. “Meu primeiro contato com a editoria foi como estagiária, e senti a diferença em relação a outras áreas. A integração entre online e impresso é um desafio diário, mas ambos se complementam, garantindo qualidade e credibilidade.”

Integração entre plataformas

Ela também comentou sobre o uso de tecnologias, como QR Codes, que conectam materiais do impresso a conteúdos online. “Desde que entrei na faculdade, ouço que o jornal impresso vai acabar. Mas, ao longo dos anos, ele se adaptou. Hoje, o impresso e o portal caminham juntos, enriquecendo o conteúdo.”

Rodolfo Sousa, coordenador da Rádio Liberal +, destacou a importância da redação integrada. “Nossa marca, com quase 80 anos, se reinventa para alcançar novos públicos. A convergência de mídias e editorias, como Esporte e Economia, permite discussões relevantes, mostrando o impacto social e econômico, como o de uma pausa nas partidas do Remo.”

Para Rodolfo, a força do Grupo Liberal está na sinergia entre suas plataformas. “Rádio, portal e impresso se complementam. O que produzimos em um veículo enriquece os outros, mantendo o público bem informado em todas as frentes.”