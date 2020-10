Jornalista revela recusa de Messi ao Real Madrid em 2013: 'Não perca seu tempo'

Maior jogador da história do Barcelona, o argentino Lionel Messi recebeu uma proposta para atuar no Real Madrid, o grande rival do clube blaugrana, em 2013. No entanto, segundo o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, especialista no mercado de transferências, o atleta prontamente recusou a oferta.

De acordo com o repórter, que acabou de lançar um livro com histórias desconhecidas sobre transferências e negociações do futebol, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, ofereceu o pagamento integral da multa ao Barcelona para levar o argentino ao Santiago Bernabéu.

À época, a cláusula de rescisão de Messi custava 250 milhões de euros (cerca de R$ 765 milhões na ocasião). A proposta merengue ao camisa 10 era de um contrato de oito anos, além de vencimentos astronômicos maiores do que o clube catalão pagava.

- Não vou para o Real Madrid, você está perdendo tempo - disse Messi ao seu advogado, que foi o responsável por levar a proposta ao jogador.