Jornal português destaca derrota do Palmeiras no Paulistão: 'Goleado por equipe da 2ª Divisão' O veículo de comunicação lembrou que o Palmeiras jogou com uma equipe mesclada Redação O Liberal com informações da AE 21.01.26 11h28 A goleada por 4 a 0 sofrida pelo Palmeiras contra o Novorizontino, na terça-feira (20), pelo Campeonato Paulista, repercutiu em Portugal, terra natal do técnico Abel Ferreira. A imprensa portuguesa destacou o placar elástico e a atuação do time paulista. O jornal A Bola, veículo de destaque no país europeu, ressaltou que a derrota palmeirense foi o pior revés do treinador desde que ele assumiu o comando do clube brasileiro, em 2020. A notícia ganhou grande visibilidade por lá. "Pior derrota da era Abel: Palmeiras goleado por equipe da Segunda Divisão", foi a manchete utilizada pelo jornal para repercutir a partida. O Novorizontino, vale ressaltar, disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Detalhes da goleada e o histórico do Verdão O veículo de comunicação português também lembrou que o Palmeiras jogou com uma equipe mesclada no confronto. No entanto, o periódico enfatizou que as atuações individuais foram determinantes para o placar elástico e o resultado negativo. "Em uma equipe que registrou várias mudanças, destaque para os erros individuais, que se revelaram decisivos para a pior derrota em vários anos", continuou o jornal. A última vez que o Palmeiras tinha perdido por pelo menos quatro gols de diferença havia sido em 2015, no placar de 5 a 1 contra a Chapecoense. Situação do Palmeiras no Campeonato Paulista Atualmente, o Palmeiras ocupa a terceira posição no Campeonato Paulista, somando nove pontos na competição. O time alviverde tem um novo desafio no próximo sábado, quando enfrentará o São Paulo em um clássico na Arena Barueri. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras revés jornal português COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Osorio, um técnico de 20 titulares 21.01.26 10h46 futebol MP denuncia mulher que proferiu falas racistas e xenofóbicas contra torcida do Remo Torcedora foi flagrada proferindo xingamentos de cunho xenofóbico e racista direcionados aos torcedores azulinos 21.01.26 9h27 FUTEBOL Lembra deles? Veja mais de 30 apelidos de jogadores que atuaram no Parazão O Parazão está chegando e um fato curioso da competição são os apelidos dos atletas, muitos deles eternizados pela torcida 20.01.26 16h31 LUTO Morre goleiro Ocimar, campeão da Série B com a Tuna Luso; Águia Guerreira lamenta Ex-jogador faleceu em Ananindeua e a causa da morte não foi revelada 20.01.26 12h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol MP denuncia mulher que proferiu falas racistas e xenofóbicas contra torcida do Remo Torcedora foi flagrada proferindo xingamentos de cunho xenofóbico e racista direcionados aos torcedores azulinos 21.01.26 9h27 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (21/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quarta-feira 21.01.26 9h27 Novo reforço? Remo encaminha a contratação de volante argentino, diz jornalista Jogador atua no Platense, da Argentina, e já estaria acertado com o Leão Azul 21.01.26 10h18 Flamengo vai com titulares para o 'Clássico das Multidões' contra o Vasco pelo Carioca 21.01.26 5h42