Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Jornal português destaca derrota do Palmeiras no Paulistão: 'Goleado por equipe da 2ª Divisão'

O veículo de comunicação lembrou que o Palmeiras jogou com uma equipe mesclada

Redação O Liberal com informações da AE

A goleada por 4 a 0 sofrida pelo Palmeiras contra o Novorizontino, na terça-feira (20), pelo Campeonato Paulista, repercutiu em Portugal, terra natal do técnico Abel Ferreira. A imprensa portuguesa destacou o placar elástico e a atuação do time paulista.

O jornal A Bola, veículo de destaque no país europeu, ressaltou que a derrota palmeirense foi o pior revés do treinador desde que ele assumiu o comando do clube brasileiro, em 2020. A notícia ganhou grande visibilidade por lá.

"Pior derrota da era Abel: Palmeiras goleado por equipe da Segunda Divisão", foi a manchete utilizada pelo jornal para repercutir a partida. O Novorizontino, vale ressaltar, disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.

Detalhes da goleada e o histórico do Verdão

O veículo de comunicação português também lembrou que o Palmeiras jogou com uma equipe mesclada no confronto. No entanto, o periódico enfatizou que as atuações individuais foram determinantes para o placar elástico e o resultado negativo.

"Em uma equipe que registrou várias mudanças, destaque para os erros individuais, que se revelaram decisivos para a pior derrota em vários anos", continuou o jornal. A última vez que o Palmeiras tinha perdido por pelo menos quatro gols de diferença havia sido em 2015, no placar de 5 a 1 contra a Chapecoense.

Situação do Palmeiras no Campeonato Paulista

Atualmente, o Palmeiras ocupa a terceira posição no Campeonato Paulista, somando nove pontos na competição. O time alviverde tem um novo desafio no próximo sábado, quando enfrentará o São Paulo em um clássico na Arena Barueri.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Palmeiras

revés

jornal português
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Osorio, um técnico de 20 titulares

21.01.26 10h46

futebol

MP denuncia mulher que proferiu falas racistas e xenofóbicas contra torcida do Remo

Torcedora foi flagrada proferindo xingamentos de cunho xenofóbico e racista direcionados aos torcedores azulinos

21.01.26 9h27

FUTEBOL

Lembra deles? Veja mais de 30 apelidos de jogadores que atuaram no Parazão

O Parazão está chegando e um fato curioso da competição são os apelidos dos atletas, muitos deles eternizados pela torcida

20.01.26 16h31

LUTO

Morre goleiro Ocimar, campeão da Série B com a Tuna Luso; Águia Guerreira lamenta

Ex-jogador faleceu em Ananindeua e a causa da morte não foi revelada

20.01.26 12h56

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

MP denuncia mulher que proferiu falas racistas e xenofóbicas contra torcida do Remo

Torcedora foi flagrada proferindo xingamentos de cunho xenofóbico e racista direcionados aos torcedores azulinos

21.01.26 9h27

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (21/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quarta-feira

21.01.26 9h27

Novo reforço?

Remo encaminha a contratação de volante argentino, diz jornalista

Jogador atua no Platense, da Argentina, e já estaria acertado com o Leão Azul

21.01.26 10h18

Flamengo vai com titulares para o 'Clássico das Multidões' contra o Vasco pelo Carioca

21.01.26 5h42

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda