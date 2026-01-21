Jornal português destaca derrota do Palmeiras no Paulistão: 'Goleado por equipe da 2ª Divisão'

A goleada por 4 a 0 sofrida pelo Palmeiras contra o Novorizontino, na terça-feira (20), pelo Campeonato Paulista, repercutiu em Portugal, terra natal do técnico Abel Ferreira. A imprensa portuguesa destacou o placar elástico e a atuação do time paulista.

O jornal A Bola, veículo de destaque no país europeu, ressaltou que a derrota palmeirense foi o pior revés do treinador desde que ele assumiu o comando do clube brasileiro, em 2020. A notícia ganhou grande visibilidade por lá.

"Pior derrota da era Abel: Palmeiras goleado por equipe da Segunda Divisão", foi a manchete utilizada pelo jornal para repercutir a partida. O Novorizontino, vale ressaltar, disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.

Detalhes da goleada e o histórico do Verdão

O veículo de comunicação português também lembrou que o Palmeiras jogou com uma equipe mesclada no confronto. No entanto, o periódico enfatizou que as atuações individuais foram determinantes para o placar elástico e o resultado negativo.

"Em uma equipe que registrou várias mudanças, destaque para os erros individuais, que se revelaram decisivos para a pior derrota em vários anos", continuou o jornal. A última vez que o Palmeiras tinha perdido por pelo menos quatro gols de diferença havia sido em 2015, no placar de 5 a 1 contra a Chapecoense.

Situação do Palmeiras no Campeonato Paulista

Atualmente, o Palmeiras ocupa a terceira posição no Campeonato Paulista, somando nove pontos na competição. O time alviverde tem um novo desafio no próximo sábado, quando enfrentará o São Paulo em um clássico na Arena Barueri.