Jornal lista possíveis substitutos caso Lampard seja demitido do Chelsea

Há um ano e meio comandando o Chelsea, o técnico Frank Lampard está balançado no cargo dos Blues. Vivendo altos e baixos, o clube londrino, que atualmente está em oitavo no Campeonato Inglês, não descarta uma mudança. E a imprensa britânica já começa a especular sobre possíveis substitutos.

O Chelsea investiu 247,2 milhões de euros (R$ 1,6 bilhão na época) em contratações no início da temporada, sendo a equipe que mais gastou entre clubes europeus, em nomes como Werner, Ziyech e Havertz. Mas Lampard, no entanto, não tem conseguido extrair o melhor dos jogadores.

Pensando nisso, a demissão do treinador não é descartada. De acordo com informações do jornal "The Guardian", cinco nomes surgem como candidatos ao banco de reservas do Stamford Bridge: Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick, Ralph Hasenhuttl e Maximiliano Allegri.

Contra o ex-comandante do PSG, que, segundo "Bild", estaria na mira do Chelsea, joga contra o fato do alemão ter tido também problemas com grandes nomes na equipe parisiense, como Neymar e Mbappé. Com tantas estrelas, o treinador não conseguiu controlar o vestiário, o que poderia se repetir agora.

Já a situação de Julian Nagelsmann é a mais complicada. Atual comandante do RB Leipzig, o jovem treinador de 33 anos dificilmente sairá da equipe germânica antes do fim da temporada, o que poderia abrir espaço para Ralf Rangnick, que também trabalhou no Leipzig, como uma espécie de interino.

Ralph Hasenhuttl, mais um que teve passagem pelo RB Leipzig, atualmente comanda o Southampton e faz bom trabalho na equipe do sul da Inglaterra. Os Saints ocupam a nona colocação da Premier League sob o comando do austríaco de 53 anos.

Por último aparece Maximiliano Allegri, que está no fim da lista de prioridades dos Blues. Demitido da Juventus em maio de 2019, o italiano não assumiu nenhum clube desde então.