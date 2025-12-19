Capa Jornal Amazônia
Jornal inglês elege os 100 melhores do mundo com só Arrascaeta e CR7 atuando fora da Europa

O atacante Dembélé, do Paris Saint-Germain, foi colocado na primeira posição pelo periódido inglês

Redação O Liberal com informações da AE

O jornal The Guardian, da Inglaterra, divulgou um ranking dos 100 melhores jogadores do planeta em 2025. A lista apresenta apenas dois atletas que não atuam no futebol europeu.

O astro português Cristiano Ronaldo, que defende o Al-Nassr, da Arábia Saudita, ocupa a 51ª posição no ranking do jornal. O jogador está no time saudita desde 2023.

O outro atleta fora da Europa é o uruguaio Arrascaeta, do Flamengo. O meia foi classificado na 87ª colocação e foi destaque rubro-negro no ano.

Destaques Fora da Europa

O veículo de comunicação elogiou o retorno de Arrascaeta ao ranking após dois anos. Ele orquestrou uma histórica dobradinha do Campeonato Brasileiro e da Libertadores pelo Flamengo.

Com 18 gols e 14 assistências no Brasileirão, a melhor marca na carreira, o retorno do meio-campista foi impressionante. Seu escanteio perfeito resultou no gol decisivo de uma final da Libertadores bastante disputada.

Arrascaeta é tricampeão da competição e ajudou o Uruguai a se classificar para a Copa do Mundo. Diego Latorre o aclamou como o 'melhor jogador do continente', consolidando seu status de lenda entre os torcedores do Mengão.

Os Primeiros Colocados e Brasileiros na Lista

O atacante Dembélé, do Paris Saint-Germain, foi colocado na primeira posição pelo periódico inglês. O jogador venceu o prêmio de melhor do mundo no 'Fifa The Best'.

Na segunda posição do Ranking The Guardian aparece o jovem Lamine Yamal, do Barcelona. O meia Vitinha, do Paris Saint-Germain, completa o pódio na terceira colocação.

Mbappé, do Real Madrid, e Harry Kane, do Bayern de Munique, aparecem na sequência do top 5. O melhor brasileiro da lista do The Guardian é Raphinha, do Barcelona, ocupando o oitavo lugar.

O segundo melhor brasileiro é Vinicius Júnior, do Real Madrid, na vigésima segunda posição.

Os outros brasileiros do Ranking The Guardian são: Gabriel Magalhães (Arsenal, 29º), Marquinhos (PSG, 42º), Alisson (Liverpool, 49º), Estêvão (Chelsea, 59º), Bruno Guimarães (Newcastle, 69º), João Pedro (Chelsea, 76º) e Antony (Real Betis, 97º).

Veja o Top 10 do Ranking The Guardian

  1. Dembélé - Paris Saint-Germain
  2. Lamine Yamal - Barcelona
  3. Vitinha - Paris Saint-Germain
  4. Mbappé - Real Madrid
  5. Kane - Bayern de Munique
  6. Haaland - Manchester City
  7. Hakimi - Paris Saint-Germain
  8. Raphinha - Barcelona
  9. Salah - Liverpool
  10. Pedri - Barcelona
