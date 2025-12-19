Jornal inglês elege os 100 melhores do mundo com só Arrascaeta e CR7 atuando fora da Europa O atacante Dembélé, do Paris Saint-Germain, foi colocado na primeira posição pelo periódido inglês Redação O Liberal com informações da AE 19.12.25 11h47 O jornal The Guardian, da Inglaterra, divulgou um ranking dos 100 melhores jogadores do planeta em 2025. A lista apresenta apenas dois atletas que não atuam no futebol europeu. O astro português Cristiano Ronaldo, que defende o Al-Nassr, da Arábia Saudita, ocupa a 51ª posição no ranking do jornal. O jogador está no time saudita desde 2023. O outro atleta fora da Europa é o uruguaio Arrascaeta, do Flamengo. O meia foi classificado na 87ª colocação e foi destaque rubro-negro no ano. Destaques Fora da Europa O veículo de comunicação elogiou o retorno de Arrascaeta ao ranking após dois anos. Ele orquestrou uma histórica dobradinha do Campeonato Brasileiro e da Libertadores pelo Flamengo. Com 18 gols e 14 assistências no Brasileirão, a melhor marca na carreira, o retorno do meio-campista foi impressionante. Seu escanteio perfeito resultou no gol decisivo de uma final da Libertadores bastante disputada. Arrascaeta é tricampeão da competição e ajudou o Uruguai a se classificar para a Copa do Mundo. Diego Latorre o aclamou como o 'melhor jogador do continente', consolidando seu status de lenda entre os torcedores do Mengão. Os Primeiros Colocados e Brasileiros na Lista O atacante Dembélé, do Paris Saint-Germain, foi colocado na primeira posição pelo periódico inglês. O jogador venceu o prêmio de melhor do mundo no 'Fifa The Best'. Na segunda posição do Ranking The Guardian aparece o jovem Lamine Yamal, do Barcelona. O meia Vitinha, do Paris Saint-Germain, completa o pódio na terceira colocação. Mbappé, do Real Madrid, e Harry Kane, do Bayern de Munique, aparecem na sequência do top 5. O melhor brasileiro da lista do The Guardian é Raphinha, do Barcelona, ocupando o oitavo lugar. O segundo melhor brasileiro é Vinicius Júnior, do Real Madrid, na vigésima segunda posição. Os outros brasileiros do Ranking The Guardian são: Gabriel Magalhães (Arsenal, 29º), Marquinhos (PSG, 42º), Alisson (Liverpool, 49º), Estêvão (Chelsea, 59º), Bruno Guimarães (Newcastle, 69º), João Pedro (Chelsea, 76º) e Antony (Real Betis, 97º). Veja o Top 10 do Ranking The Guardian Dembélé - Paris Saint-Germain Lamine Yamal - Barcelona Vitinha - Paris Saint-Germain Mbappé - Real Madrid Kane - Bayern de Munique Haaland - Manchester City Hakimi - Paris Saint-Germain Raphinha - Barcelona Salah - Liverpool Pedri - Barcelona Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol 100 melhores Arrascaeta CR7 jornal inglês COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Sport Club Youtuber Jake Paul promete ir à ‘guerra’ contra o bicampeão mundial de boxe Anthony Joshua 19.12.25 13h41 FUTEBOL 'Matador de Lobos'? Nome do técnico do Remo possui significado provocativo ao Paysandu O técnico Juan Carlos Osorio foi contratado pelo Remo para comandar a equipe na temporada 2026 19.12.25 11h36 Carlos Ferreira O que Osorio tem a ver com o Leão? 19.12.25 10h54 FUTEBOL Árbitra paraense Gleika Pinheiro recebe a chancela da FIFA Gleika Pinheiro integra o quadro da Federação Paraense de Futebol (FPF) e é a segunda pessoa do Estado à integrar o quadro da FIFA 19.12.25 9h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES REFORÇO Remo contrata o atacante Alef Manga como reforço para a temporada 2026 Atacante de 31 anos, ex-Avaí, assinou contrato por um ano e chega para reforçar o Leão Azul na disputa da Série A de 2026 19.12.25 20h57 JUSTIÇA Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade 18.12.25 14h21 Futebol Defesa de Daniel Alves apresenta recurso por liberdade provisória e ele diz: 'Aceito o que vier' Advogado do jogador que responde por acusação de agressão sexual tem até a próxima terça para apresentar recurso, mas o fará já nesta segunda. "La Vanguardia" tem acesso a declarações do lateral 30.01.23 11h34 MENSAGEM 'Sou gay': Iker Casillas, ídolo do Real Madrid e campeão do mundo em 2010, assume homossexualidade Aposentado desde 2020, ex-goleiro se declara por meio de postagem nas redes sociais na manhã deste domingo 09.10.22 10h19