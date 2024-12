Jornal espanhol elege Vinícius Júnior como melhor jogador do mundo; Rodri fica em terceiro

Se Vinícius Júnior perdeu a Bola de Ouro para Rodri, na eleição do jornal espanhol Marca o resultado foi diferente. O brasileiro foi eleito o melhor jogador do mundo em votação que conta com a participação de 122 jornalistas de vários países, ex-treinadores e ex-jogadores. Jude Bellingham, companheiro de Vini Jr. no Real Madrid ficou em segundo lugar e Rodri, do Manchester City completou o pódio, em terceiro.

"Não ganhou a Bola de Ouro quando todos o apontavam como favorito, tanto ele, quanto seu clube, reagiram com raiva. Mas, a esta altura, poucos duvidam que Vini é, se não o melhor do mundo, sempre um dos melhores, e com certeza o atacante mais decisivo do futebol mundial, mesmo que no Brasil ainda não tenha sido tão decisivo como no o Real Madrid", escreveu o jornal, na descrição do jogador.

O Marca afirmou que a temporada nos clubes foi mais decisiva para a votação do que a atuação dos atletas em suas respectivas seleções. "Para os 122 membros do júri dos '100 do Marca', a temporada de dez meses com o Real Madrid teve mais peso que o mês final com as seleções", disse o jornal.

"Vinícius não brilhou com o Brasil (na Copa América), como no Real Madrid, o contrário do que aconteceu, por exemplo, com Rodri, nomeado o melhor jogador da Euro. No entanto, Vinícius é eleito como o melhor da temporada, premiando sua regularidade", completou.

O prêmio, conhecido como "Os 100 do Marca", está na sua terceira edição e faz um ranking dos 100 melhores jogadores da temporada. Em 2023 o vencedor foi o norueguês Erling Haaland, e em 2022 quem levou o prêmio foi o francês Karim Benzema.

Nesta edição, além de Vinicius Junior outros três brasileiros apareceram na lista. Savinho, do Manchester City, ficou em 27º lugar, Raphinha, do Barcelona, apareceu na 58º posição; e Igor Thiago, do Club Brugge, foi o 97º colocado.

Veja os 10 melhores jogadores do mundo pelo Marca:

Vinícius Júnior, BRA (Real Madrid) Jude Bellingham, ING (Real Madrid) Rodri, ESP (Manchester City) Lamine Yamal, ESP (Barcelona) Dani Carvajal, ESP (Real Madrid) Erling Haaland, NOR (Manchester City) Toni Kroos, ALE (Real Madrid) Kylian Mbappé, FRA (Real Madrid) Florian Wirtz, ALE (Bayer Leverkusen) Harry Kane, ING (Bayern de Munique)