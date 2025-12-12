Jornal espanhol destaca seca de gols de Vini Jr. no Real e vaias ao brasileiro no Bernabéu O brasileiro balançou a rede pela última vez com a camisa do Real Madrid no dia 4 de outubro Estadão Conteúdo 12.12.25 14h23 Vinicius Júnior vive jejum no clube merengue (Crédito: RICHARD CALLIS / FOTOARENA / AE) A fase ruim enfrentada pelo Real Madrid tem afetado o rendimento individual de alguns jogadores. O time comandado por Xabi Alonso venceu apenas duas partidas nos últimos oito compromissos por todas as competições. O jornal espanhol As destacou o jejum vivido pelo brasileiro Vinicius Júnior na equipe merengue. O atleta chegou a ser vaiado no Estádio Santiago Bernabéu na última quarta-feira, 10, no revés por 2 a 1 para o Manchester City, pela Uefa Champions League. "O jogo contra o City serviu para Rodrygo encerrar a seca (de gols). Uma redenção em meio a um clima tenso no qual Vinicius (Júnior) foi alvo de algumas vaias mais sonoras da torcida no Bernabéu. Uma decepção dos torcedores com o brasileiro que se une à seca de gols que enfrenta. Com o jogo do City, são 12 partidas sem marcar para Vini Jr". Vinicius Júnior balançou a rede pela última vez com a camisa do Real Madrid no dia 4 de outubro, quando fez dois gols no triunfo por 3 a 1 sobre o Villarreal. De lá para cá, deu duas assistências na vitória por 4 a 3 sobre o Olympiacos, no dia 26 de novembro, pela Champions League. "Uma má fase que Vinicius não conhecia desde o final da temporada 2020/2021. E que contrasta com o momento que vivia nesta época na temporada passada, quando era Mbappé que sofria com a falta de gols e Vinicius carregava a equipe com nove gols em sete partidas", recordou o jornal. Apesar do jejum atual do brasileiro, o veículo de comunicação elogiou a atitude e a persistência do atacante dentro de campo. "Uma questão mais de pontaria do que de vontade. Porque contra o City, ele finalizou mais do que qualquer um no Real Madrid, com quatro tentativas. Algumas foram claras, como na que chutou de canela aos 80 minutos, depois de escanteio cobrado por (Arda) Güler. Ninguém finalizou mais do que ele contra Celta de Vigo, Athletic Bilbao, Girona, Olympiacos, Rayo Vallecano e Juventus", complementou o jornal espanhol. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Vini Jr. vaias jornal espanhol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MANTO BICOLOR Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016 13.12.25 18h56 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26 FUTEBOL Deu Mengão! Flamengo vence o Pyramids e está na final do Intercontinental contra o PSG Clube brasileiro não deu mole para a equipe do Egito e está na grande final da Copa Intercontinental 13.12.25 16h00 FUTEBOL Ex-Fortaleza, técnico Martín Palermo confirma 'sondagem' do Remo; saiba mais Leão Azul tenta contratar um treinador para a temporada 2026 e o argentino foi um dos sondados pela direção do clube 13.12.25 15h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 futebol No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10) 14.12.25 0h33 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26