Jornal espanhol destaca atuação da seleção contra o Panamá: 'Brasil intimida!' O amistoso foi o penúltimo teste da equipe nacional antes da disputa da Copa do Mundo Estadão Conteúdo 01.06.26 14h22 O jornal As, da Espanha, destacou a vitória do Brasil por 6 a 2 sobre o Panamá no último domingo, 31, no Maracanã. O amistoso foi o penúltimo teste da equipe nacional antes da disputa da Copa do Mundo. O jornal europeu afirmou que o "Brasil intimida!". O veículo de comunicação, porém, ressaltou que o time de Carlo Ancelotti deslanchou apenas no segundo tempo, quando o treinador fez várias alterações na equipe. "Carlo Ancelotti fez substituições e com elas chegou uma chuva de gols. O Brasil voltou para o segundo tempo com garra, com energias renovadas. E a pressão que se viu no início da partida foi a chave de um jogo que mudou por completo. Em 10 minutos, a seleção canarinha destroçou o rival", analisou o As. "O jogo se converteu em um enfrentamento sem nenhum tipo de competitividade. O Panamá não soube encaixar os golpes, caindo por terra o que foi visto no primeiro tempo. Com muito mais controle, a seleção brasileira ditou o ritmo do jogo, apesar que os jogadores quiseram mais gols, assim como o público", prosseguiu. O Brasil ainda enfrentará o Egito, no dia 6 de junho, no último jogo preparatório antes da Copa do Mundo. A partida amistosa acontecerá em Cleveland, nos Estados Unidos. "Bailando, celebrando e goleando. O Brasil se despediu dos torcedores da melhor forma. Alimentando as esperanças para um Mundial em que não partirá como equipe favorita. Mas demonstrando que não pode ser tirado nunca do debate", finalizou o jornal espanhol. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo seleção brasileira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Grupo Liberal terá cobertura especial da Copa do Mundo de 2026 direto dos Estados Unidos Equipe aposta em cobertura multiplataforma, com bastidores, entradas ao vivo, conteúdo digital e imagens exclusivas do Mundial. 01.06.26 18h15 futebol Com promoção, ingressos para a final da Copa Verde entre Paysandu e Anápolis já estão à venda; veja Time bicolor manteve valores promocionais para torcedores que entrarem no Mangueirão em horários específicos 01.06.26 12h38 FUTEBOL Após derrota na Série C, Paysandu volta atenções para a final da Copa Verde em busca do hexa Maior campeão da competição, o Papão chega à 10ª final do torneio e encara o Anápolis-GO, que disputa a decisão pela primeira vez 01.06.26 11h42 futebol Emocionado, Diego Hernández se despede do Remo: 'Levo um estádio lotado me ovacionando' Após 33 jogos, o atacante uruguaio fez sua última partida pelo Leão Azul contra o São Paulo e recebeu o carinho da torcida azulina 01.06.26 10h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Emocionado, Diego Hernández se despede do Remo: 'Levo um estádio lotado me ovacionando' Após 33 jogos, o atacante uruguaio fez sua última partida pelo Leão Azul contra o São Paulo e recebeu o carinho da torcida azulina 01.06.26 10h39 MERCADO DA BOLA Parada para a Copa: quem deve deixar o Remo e quem pode ser contratado pelo Leão? Diretoria azulina trabalha nos bastidores por reforços e avalia saídas, com Diego Hernández próximo de deixar o clube 31.05.26 19h27 futebol Léo Condé valoriza vitória do Remo sobre o São Paulo e projeta segundo turno: 'O desafio é manter' Treinador explicou os ajustes que ajudaram o Leão Azul a vencer o São Paulo, elogiou a atuação de Marcelinho e afirmou que a equipe precisa manter o nível de desempenho após a pausa para a Copa do Mundo 01.06.26 10h05 Futebol Júnior Rocha lamenta expulsões do Paysandu e cita adversidades após derrota para o Figueirense Para o treinador, o Papão foi guerreiro em campo, mesmo sem dois jogadores em boa parte do jogo 31.05.26 23h49