Jornal espanhol afirma que título do Flamengo na Libertadores foi conquistado com 'escândalo'

"Flamengo e Filipe Luis, campeões com escândalo." Foi assim que o jornal espanhol As titulou a reportagem sobre a conquista do clube carioca neste sábado em Lima. A publicação cita que um momento crucial aconteceu no primeiro tempo, quando Pulgar acertou as travas da chuteira na canela de Bruno Fuchs e o árbitro argentino Darío Herrera mostrou apenas o cartão amarelo.

"O VAR se isentou da responsabilidade e não solicitou revisão do lance", afirmou o AS, descrevendo o Flamengo como "um clube gigante vivendo seu melhor momento em seus 130 anos de história".

O também espanhol Marca afirmou que "Danilo dá a Copa Libertadores ao Flamengo de Filipe Luis". Danilo foi jogador do Real Madrid, e o agora técnico defendeu o Atlético. O jornal destacou a intensidade de decisão. "Só no primeiro tempo, o Flamengo cometeu nove faltas e recebeu três cartões amarelos, enquanto o Palmeiras fez seis e Raphael Veiga foi amarelado", relatou o Marca.

Jornal de Barcelona, o Mundo Deportivo, destacou um ex-jogador do gigante local: "Flamengo deixa Vitor Roque sem Copa Libertadores". O atacante de 20 anos teve uma rápida passagem pelo Barcelona. O jornal ainda classificou o gol de Danilo como "golaço de cabeça".

O Corriere dello Sport, da Itália, também cita em seu título que Danilo foi o autor do gol da conquista do Flamengo e lembrou que o zagueiro atuou em um clube do país. "Foi uma partida intensa e tipicamente sul-americana (...) e um gol de cabeça do ex-jogador da Juventus", relatou o jornal.

Já o português A Bola descreveu que o gol do ex-jogador do Porto resolveu uma "partida amarrada em Lima" e lembrou que o Flamengo tem o português José Boto como diretor.