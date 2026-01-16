Jornal coloca Willian, do Grêmio, como a pior contratação do Arsenal pós-Wenger; veja ranking Nos últimos oito anos, o Arsenal realizou 49 contratações. Segundo o periódico, Willian ocupa a última posição do ranking entre esses reforços da equipe inglesa Estadão Conteúdo 16.01.26 14h14 Willian, do Grêmio (Instagram @willianborges88) O jornal inglês The Telegraph elegeu o brasileiro Willian a pior contratação do Arsenal desde a saída do técnico Arsène Wenger do clube. O treinador ficou no comando da equipe entre os anos de 1996 e 2018. Nos últimos oito anos, o Arsenal realizou 49 contratações. Segundo o periódico, Willian ocupa a última posição do ranking entre esses reforços da equipe inglesa. "O brasileiro foi uma contratação de impacto para o ataque, veio do Chelsea com um salário alto, mas suas performances pelo Arsenal foram abismais. Sem brilho, sem velocidade, sem paixão, sem qualidade. Um fracasso que ficou ainda mais estranho devido ao seu sucesso no Fulham depois", analisou o jornal. Willian vestiu a camisa do Arsenal em 2020 e 2021. Pelos Gunners, realizou 37 partidas, com apenas um gol marcado no período. O atleta, revelado pelo Corinthians, está no Grêmio desde o ano passado. Por outro lado, o veículo de comunicação destacou as contratações de outros jogadores brasileiros. O zagueiro Gabriel Magalhães foi colocado como o quarto melhor reforço do clube desde a saída de Arsène Wenger. "Gabriel (Magalhães) foi uma das primeiras contratações de Arteta e evoluiu a cada temporada. Ele se desenvolveu de forma tão impressionante que agora é provavelmente o melhor zagueiro da Premier League. Monstruoso", elogiou o noticioso. O meia norueguês Martin Odegaard foi considerado a melhor contratação do Arsenal desde a temporada de 2018. VEJA OS BRASILEIROS DA LISTA DO JORNAL: 4º - Gabriel Magalhães (zagueiro) 7º - Gabriel Martinelli (atacante) 11º - Gabriel Jesus (atacante) 15º - Jorginho (volante) 23º - David Luiz (zagueiro) 39º - Marquinhos (atacante) 42º - Neto (goleiro) 49º - Willian (meia) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Willian pior contratação Arsenal ranking COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo diz que aceitou adiar Supercopa após acidente, mas questionou data sugerida pelo Águia Em pronunciamento publicado nas redes sociais, Marcos Braz demonstrou solidariedade às vítimas do acidente sofrido pela equipe sub-20 do Azulão. 16.01.26 14h39 Futebol Águia de Marabá divulga imagens de como ficou o ônibus após acidente que vitimou preparador físico Delegação Sub-20 do Águia retornava de São Paulo, após disputa da Copinha 16.01.26 14h06 FUTEBOL Argentino 'fura' o Remo nas redes sociais e é mais um gringo contratado no Leão Azul Rafael Monti, de 26 anos, vai defender o Remo na Série A 16.01.26 12h55 Futebol Águia confirma final da Supercopa no domingo (18) e diz que logistica do Remo impediu adiamento Preparador físico da equipe sub-20 do Azulão morreu em acidente de ônibus com a delegação marabaense. 16.01.26 12h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo: Marcos Braz destaca 'lado humano' e discute possível adiamento de jogo contra o Águia Dirigente afirmou que o clube é solidário à situação e aceita prováveis mudanças da data, desde que o novo cronograma não prejudique planejamento estabelecido. 16.01.26 11h58 Futebol Águia confirma final da Supercopa no domingo (18) e diz que logistica do Remo impediu adiamento Preparador físico da equipe sub-20 do Azulão morreu em acidente de ônibus com a delegação marabaense. 16.01.26 12h40 Futebol Águia de Marabá divulga atualização sobre estado de saúde do técnico da equipe sub-20 Em comunicado, o clube informou que o treinador está na UTI e pediu cuidado e respeito na divulgação de informações sobre o quadro do profissional. 16.01.26 10h51 Luto Corinthians, Palmeiras e Santos lamentam acidente com delegação sub-20 do Águia de Marabá Federação de São Paulo também prestou solidariedade ao clube paraense e determinou um minuto de silêncio nas próximas partidas da Copinha 16.01.26 8h34