Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Jornal coloca Willian, do Grêmio, como a pior contratação do Arsenal pós-Wenger; veja ranking

Nos últimos oito anos, o Arsenal realizou 49 contratações. Segundo o periódico, Willian ocupa a última posição do ranking entre esses reforços da equipe inglesa

Estadão Conteúdo
fonte

Willian, do Grêmio (Instagram @willianborges88)

O jornal inglês The Telegraph elegeu o brasileiro Willian a pior contratação do Arsenal desde a saída do técnico Arsène Wenger do clube. O treinador ficou no comando da equipe entre os anos de 1996 e 2018.

Nos últimos oito anos, o Arsenal realizou 49 contratações. Segundo o periódico, Willian ocupa a última posição do ranking entre esses reforços da equipe inglesa.

"O brasileiro foi uma contratação de impacto para o ataque, veio do Chelsea com um salário alto, mas suas performances pelo Arsenal foram abismais. Sem brilho, sem velocidade, sem paixão, sem qualidade. Um fracasso que ficou ainda mais estranho devido ao seu sucesso no Fulham depois", analisou o jornal.

Willian vestiu a camisa do Arsenal em 2020 e 2021. Pelos Gunners, realizou 37 partidas, com apenas um gol marcado no período. O atleta, revelado pelo Corinthians, está no Grêmio desde o ano passado.

Por outro lado, o veículo de comunicação destacou as contratações de outros jogadores brasileiros. O zagueiro Gabriel Magalhães foi colocado como o quarto melhor reforço do clube desde a saída de Arsène Wenger.

"Gabriel (Magalhães) foi uma das primeiras contratações de Arteta e evoluiu a cada temporada. Ele se desenvolveu de forma tão impressionante que agora é provavelmente o melhor zagueiro da Premier League. Monstruoso", elogiou o noticioso. O meia norueguês Martin Odegaard foi considerado a melhor contratação do Arsenal desde a temporada de 2018.

VEJA OS BRASILEIROS DA LISTA DO JORNAL:

  • 4º - Gabriel Magalhães (zagueiro)
  • 7º - Gabriel Martinelli (atacante)
  • 11º - Gabriel Jesus (atacante)
  • 15º - Jorginho (volante)
  • 23º - David Luiz (zagueiro)
  • 39º - Marquinhos (atacante)
  • 42º - Neto (goleiro) 49º - Willian (meia)
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Willian

pior contratação

Arsenal

ranking
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Remo diz que aceitou adiar Supercopa após acidente, mas questionou data sugerida pelo Águia

Em pronunciamento publicado nas redes sociais, Marcos Braz demonstrou solidariedade às vítimas do acidente sofrido pela equipe sub-20 do Azulão.

16.01.26 14h39

Futebol

Águia de Marabá divulga imagens de como ficou o ônibus após acidente que vitimou preparador físico

Delegação Sub-20 do Águia retornava de São Paulo, após disputa da Copinha

16.01.26 14h06

FUTEBOL

Argentino 'fura' o Remo nas redes sociais e é mais um gringo contratado no Leão Azul

Rafael Monti, de 26 anos, vai defender o Remo na Série A

16.01.26 12h55

Futebol

Águia confirma final da Supercopa no domingo (18) e diz que logistica do Remo impediu adiamento

Preparador físico da equipe sub-20 do Azulão morreu em acidente de ônibus com a delegação marabaense.

16.01.26 12h40

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Remo: Marcos Braz destaca 'lado humano' e discute possível adiamento de jogo contra o Águia

Dirigente afirmou que o clube é solidário à situação e aceita prováveis mudanças da data, desde que o novo cronograma não prejudique planejamento estabelecido.

16.01.26 11h58

Futebol

Águia confirma final da Supercopa no domingo (18) e diz que logistica do Remo impediu adiamento

Preparador físico da equipe sub-20 do Azulão morreu em acidente de ônibus com a delegação marabaense.

16.01.26 12h40

Futebol

Águia de Marabá divulga atualização sobre estado de saúde do técnico da equipe sub-20

Em comunicado, o clube informou que o treinador está na UTI e pediu cuidado e respeito na divulgação de informações sobre o quadro do profissional.

16.01.26 10h51

Luto

Corinthians, Palmeiras e Santos lamentam acidente com delegação sub-20 do Águia de Marabá

Federação de São Paulo também prestou solidariedade ao clube paraense e determinou um minuto de silêncio nas próximas partidas da Copinha

16.01.26 8h34

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda