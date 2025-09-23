Jorginho reforça o Flamengo contra o Estudiantes na Libertadores em jogo decisivo na Argentina Com a volta de Jorginho, Filipe Luís poderá ter o experiente atleta ao lado de Saúl no meio-campo. Estadão Conteúdo 23.09.25 16h53 Após uma ausência de quatro partidas por causa de um edema na coxa esquerda, o meio-campista Jorginho está de volta. O atleta foi relacionado pelo técnico Filipe Luís e enfrenta o Estudiantes nesta quinta-feira, em jogo que vale vaga às semifinais da Libertadores. O volante voltou a treinar com o grupo nesta terça-feira e vai ser avaliado pela comissão técnica para saber se tem condições de suportar os 90 minutos ou se será mais prudente utilizá-lo no decorrer do confronto. Com a volta de Jorginho, Filipe Luís poderá ter o experiente atleta ao lado de Saúl no meio-campo. O uruguaio Arrascaeta completa o setor contra o rival argentino. No compromisso de ida pelas semifinais, realizado no Maracanã, o time carioca venceu o Estudiantes por 2 a 1 em um jogo cercado de polêmica. O atacante Plata, expulso na partida, teve seu cartão revogado após a Conmebol reconhecer o erro da arbitragem no lance em que aplicou o segundo amarelo ao atleta. Assim, ele está à disposição de Filipe Luís para atuar nesta quinta-feira. O técnico do time argentino, Eduardo Domínguez, pediu que o seu time apenas se concentre na partida ao falar do duelo decisivo contra a equipe carioca. "Inventaram várias histórias de que o bandeirinha recomendou que eu tirasse o Gómez (por já ter amarelo). Mas apesar do poderio deles, perdemos por apenas um gol. Vou me concentrar e trabalhar com meus jogadores", afirmou o comandante argentino. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Libertadores Flamengo Jorginho reforço COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo possui seis desfalques para o jogo contra o Volta Redonda Leão Azul está com o Departamento Médico cheio e algumas peças são titulares da equipe 23.09.25 18h54 SÉRIE B Remo mantém média de três técnicos por temporada e chega a 71 mudanças em 20 anos Com Guto Ferreira, clube repete sequência de trocas recentes no comando 23.09.25 18h10 SÉRIE B 'Confiança é o mais importante para uma equipe', diz Alan Rodriguez antes de duelo contra o Voltaço Lateral azulino reconhece atuação abaixo contra o Atlético-GO e projeta reação na Série B 23.09.25 16h37 FUTEBOL Guto Ferreira pede apoio da torcida do Remo e cita resgate da confiança no elenco; vídeo Novo técnico azulino falou pela primeira vez vestindo a camisa do Remo. Guto Ferreira chega com o clube brigando pelo acesso, mas desmotivado após tropeços principalmente jogando em casa 23.09.25 16h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES É MELHOR IR SE PREPARANDO... Série C: quais clubes já estão confirmados em 2026? Hélio dos Anjos vai subir para a Série B? Veja os clubes que o Paysandu deve enfrentar na Terceirona ano que vem, caso não ocorra um milagre para salvar o Papão. 23.09.25 21h34 FUTEBOL Após ser demitido do Remo, atacante é apresentado em novo clube Jogador estava na lista de dispensados pelo leão após o término do Parazão 24.09.25 0h15 Fluminense tem bola na trave nos acréscimos, mas empata com o Lanús e dá adeus à Sul-Americana 24.09.25 0h13 MELANCOLIA Paysandu leva gol no final, perde mais uma e segue enterrado na lanterna da Série B Foi a 11ª partida sem vitória do Paysandu, que segue na lanterna com 22 pontos, a caminho do rebaixamento em alta velocidade. Distância para primeiro time fora do Z4 é de oito pontos e pode ficar ainda maior. 23.09.25 21h29