O Liberal chevron right Esportes chevron right

Jorge Jesus revela favorecimento ao Al-Hilal em questão levantada por CR7: 'Já fui beneficiado'

O Al-Hilal desembolsou 647 milhões de euros em contratações, enquanto o Al-Nassr gastou aproximadamente 410 milhões no mesmo período.

Estadão Conteúdo

O Al-Nassr superou o Al-Fateh por 2 a 0 neste sábado, 14, pela Liga Saudita, em vitória que contou com o retorno de Cristiano Ronaldo. Após o jogo, o técnico Jorge Jesus falou sobre as críticas do atacante português, que afirmou que o governo do país direciona um maior investimento a outras equipes do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF).

"Eu já estive no Al-Hilal. Já fui beneficiado por isso. Eles têm mais poder econômico. Quando lá estive fui beneficiado como treinador. É normal. O Al-Nassr, com armas diferentes, tem de disputar os primeiros lugares", disse o treinador de 71 anos.

Desde a chegada de Ronaldo no futebol saudita, em 2023, o Al-Hilal desembolsou 647 milhões de euros em contratações, enquanto o Al-Nassr gastou aproximadamente 410 milhões no mesmo período.

Diante deste cenário, Cristiano Ronaldo realizou uma "greve" e se recusou a entrar em campo pelo clube em três partidas. Ele voltou a campo neste sábado e balançou as redes no triunfo sobre o Al-Fateh.

"Confiamos muito na estrutura do Al-Nassr. Uma estrutura que consegue equilibrar o grupo, não só o grupo dos jogadores que jogam, mas de uma equipe consciente das dificuldades e que sabe que estará a lutar contra adversários com outro poder econômico, não desportivo. Eu já estive do outro lado, portanto sei o que é isso. Temos de continuar a ser fortes", completou.

Jesus chegou ao Al-Nassr em julho do ano passado. Antes, ele teve duas passagens pelo Al-Hilal: entre 2018 e 2019 e entre 2023 e 2025. Ao todo, o português conquistou uma liga nacional, uma copa e três supercopas.

Cristiano e companhia retornam aos gramados na próxima quarta-feira, 18. Às 15h15 (de Brasília), o time recebe o Arkadag, do Turcomenistão, no duelo de vota pelas oitavas de final da Champions League da Ásia Two.

