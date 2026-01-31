Jokic volta aos Nuggets em triunfo sobre os Clippers; Doncic faz 'triple-double' em 20 minutos

Pela primeira vez em quadra desde que sofreu uma lesão no joelho esquerdo em dezembro do ano passado, Nikola Jokic liderou o Denver Nuggets no triunfo por 122 a 109 sobre o Los Angeles Clippers, na noite desta sexta-feira, na capital do Colorado.

O pivô sérvio contribuiu com 31 pontos, 12 rebotes, cinco assistências e três roubadas de bola em 25 minutos em quadra. Ele converteu oito de seus 11 arremessos, duas de três tentativas da marca dos três pontos e 13 de 17 lances livres.

Jokic esteve ausente de 16 jogos desde que saiu mancando da quadra pouco antes do intervalo da partida com o Miami Heat no fim de ano. No período em que seu principal astro ficou afastado, os Nuggets venceram 10 jogos e perderam 6. A lesão no joelho interrompeu uma das melhores temporadas de Jokic na NBA, com média de 29,6 pontos, 12,2 rebotes e 11 assistências por partida, além de um respeitável aproveitamento de 43,5% nos arremessos de três pontos.

"Jokic é uma constante em todas as categorias, em todas as estatísticas", disse o armador dos Nuggets, Jamal Murray, que anotou 22 pontos, após o jogo. "Ele estava jogando no ritmo dele, queria que eu continuasse jogando o meu jogo e fosse agressivo, mas é uma sensação diferente quando ele está em quadra."

Depois de alcançar sua 33ª vitória em 49 partidas, o Denver Nuggets tem a terceira melhor campanha da Conferência Oeste, atrás apenas do Oklahoma City Thunder e do San Antonio Spurs, e a quarta no geral - também é superado pelo Detroit Pistons, líder da Conferência Leste. Já o Los Angeles Clippers, que perdeu apenas pela quarta vez nos últimos 20 jogos, teve James Harden como destaque, com 25 pontos e nove assistências.

DONCIC FAZ "TRIPLE-DOUBLE" EM 20 MINUTOS E LIDERA OS LAKERS EM WASHINGTON Em Washington, Luka Doncic só precisou do primeiro tempo para conseguir um "triple-double" na vitória arrasadora do Los Angeles Lakers por 142 a 111 sobre o Washington Wizards. O esloveno é o único jogador a alcançar um "triple-double" com pelo menos 25 pontos no primeiro tempo pelo menos desde 1997 - já havia atingido a marca em 2023, quando defendia o Dallas Mavericks.

Nesta sexta-feira, Doncic anotou 26 pontos, deu 11 assistências e pegou 10 rebotes nos dois primeiros quartos, ajudando os visitantes a abrirem uma vantagem de 29 pontos no intervalo. O astro esloveno terminou a partida com 37 pontos, 13 assistências e 11 rebotes. "Pode parecer fácil, mas não é. Com certeza não é fácil", disse o jogador de 26 anos após a partida. "É bom estar nessa sequência."

LeBron James, aos 41 anos, foi quem proporcionou os lances mais espetaculares no jogo, com uma ponte aérea de uma mão no primeiro tempo, uma ponte aérea reversa no terceiro quarto e, em seguida, uma enterrada em cima de Alex Sarr, de 2,16 metros e um dos melhores bloqueadores da NBA.

Confira os resultados dos jogos desta sexta-feira da NBA:

Washington Wizards 111 x 142 Los Angeles Lakers Orlando Magic 130 x 120 Toronto Raptors Boston Celtics 112 x 93 Sacramento Kings New York Knicks 127 x 97 Portland Trail Blazers New Orleans Pelicans 114 x 106 Memphis Grizzlies Phoenix Suns 126 x 113 Cleveland Cavaliers Denver Nuggets 122 x 109 Los Angeles Clippers Utah Jazz 99 x 109 Brooklyn Nets Golden State Warriors 124 x 131 Detroit Pistons

Acompanhe as partidas da rodada deste sábado:

Charlotte Hornets x San Antonio Spurs Indiana Pacers x Atlanta Hawks Philadelphia 76ers x New Orleans Pelicans Miami Heat x Chicago Bulls Memphis Grizzlies x Minnesota Timberwolves Houston Rockets x Dallas Mavericks