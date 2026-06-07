Jojo leva dois ouros e Brasil garante medalhas em todas as finais do Pan de Ginástica Rítmica Geovanna Santos, a Jojo, conquistou dois ouros, nas disputas do arco e da fita Estadão Conteúdo 07.06.26 19h22 Geovanna Santos brilha e conquistando o ouro na fita em final disputadíssima (Reprodução / Redes Sociais) O Brasil encerrou neste domingo sua participação no Campeonato Pan-Americano de Ginástica Rítmica, no Rio de Janeiro, com medalhas em todas as finais por aparelhos. Geovanna Santos conquistou dois ouros, nas disputas do arco e da fita, enquanto Bárbara Domingos e Maria Eduarda Alexandre também subiram ao pódio e ampliaram a coleção de medalhas da seleção brasileira na competição. Geovanna, conhecida como Jojo, abriu o dia com o título no arco. A brasileira apresentou uma série consistente e recebeu 28.950 pontos, melhorando a nota obtida nas classificatórias. O Brasil ainda fez dobradinha na prova com Bárbara Domingos, que terminou com a medalha de prata ao somar 28.600 pontos. O bronze ficou com a norte-americana Megan Chu. Na final da bola, Maria Eduarda Alexandre conquistou a medalha de prata com 26.700 pontos. Bárbara Domingos ficou logo atrás, com 26.600, garantindo o bronze para o Brasil. A vencedora da prova foi Megan Chu, dos Estados Unidos. Bárbara voltou ao topo do pódio na disputa das maças. Atual campeã do individual geral, a ginasta alcançou 29.000 pontos e garantiu a medalha de ouro. Maria Eduarda Alexandre completou mais uma dobradinha brasileira ao ficar com a prata, somando 28.600. Megan Chu levou o bronze. A última final do dia foi a da fita, e novamente o Brasil esteve entre os destaques. Jojo conquistou seu segundo ouro ao receber 28.400 pontos. Bárbara Domingos encerrou a competição com mais uma medalha, desta vez o bronze, com nota 28.250. A prata ficou com Megan Chu. Com os resultados deste domingo, Geovanna Santos encerrou o Pan-Americano com dois títulos nas finais por aparelhos. Maria Eduarda Alexandre conquistou duas medalhas de prata, enquanto Bárbara Domingos foi a brasileira mais presente no pódio, com quatro medalhas: ouro nas maças, prata no arco e bronzes na bola e na fita. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave ginástica Jogo Pan-Americano COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Executivo do Paysandu fala sobre possíveis saídas e reforços para a sequência da temporada Antes da final da Copa Verde, Marcelo Sant'Ana afirmou que o clube pretende promover chegadas e saídas de jogadores visando a disputa da Série C 07.06.26 17h43 Futebol 'Sonho interrompido', diz Wesley após corte da Seleção Brasileira antes da Copa Em publicação nas redes sociais, o jogador destacou que pretende retornar mais forte. 07.06.26 14h59 futebol Com 'Paysandu' no nome e no coração, torcedor aposta em título bicolor na Copa Verde Filho de torcedores bicolores, Marcos 'Paysandu' Farias carrega o nome do clube nos documentos e acredita que o Papão pode conquistar o título diante do Anápolis neste domingo (7) 07.06.26 9h00 ESPORTES Seleção brasileira feminina enfrenta Estados Unidos neste sábado (6/6) Esse será o primeiro de dois amistosos contra as norte-americanas, que voltam a competir em território nacional após hiato de quase 12 anos 06.06.26 9h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com 'Paysandu' no nome e no coração, torcedor aposta em título bicolor na Copa Verde Filho de torcedores bicolores, Marcos 'Paysandu' Farias carrega o nome do clube nos documentos e acredita que o Papão pode conquistar o título diante do Anápolis neste domingo (7) 07.06.26 9h00 Participações em gols Volante do Paysandu e jogador da Seleção são destaques em ranking do Brasil Destaque bicolor, jogador só fica atrás de Danilo, da Seleção, entre os atletas do setor que atuam nas séries A, B e C. 05.06.26 18h14 Futebol 'Sonho interrompido', diz Wesley após corte da Seleção Brasileira antes da Copa Em publicação nas redes sociais, o jogador destacou que pretende retornar mais forte. 07.06.26 14h59 FISICULTURISTA Saiba quem é Fábio Giga, o fisiculturista que se envolveu em um acidente de trânsito em SP A musculação passou a fazer parte de sua rotina aos 19 anos, período em que enfrentava a perda do pai 06.06.26 23h00