John e Wagner chegam a Santos e farão novos testes contra Covid-19

John e Wagner Leonardo chegaram nessa madrugada em Santos depois de voltarem da Argentina em voo sanitário, providenciado pelo clube. Cada um fez o teste para a contraprova da Covid-19 nesta tarde em sua casa, completamente isolados. Os resultados serão conhecidos somente neste domingo.

Independente dessa testagem, os dois atletas serão testados mais uma vez no domingo, novamente em isolamento, cumprindo o protocolo para o jogo contra o Boca Juniors. Os jogadores estão assintomáticos, ou seja, sem sintomas causados pelo coronavírus.

O Santos realizou os testes no seu elenco no sábado passado, seguindo as orientações para o jogo contra o Boca Juniors e todos deram negativos, sendo liberados para a partida. Na quarta à tarde, foi realizada uma outra testagem para a saída do país. O resultado saiu na manhã de quinta, com John e Wagner Leonardo positivos.

Desde o começo, o Peixe trabalhava com a possibilidade de um falso positivo.