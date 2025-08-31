Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

John é anunciado pelo Nottingham Forest e inicia sua primeira experiência na Premier League

Estadão Conteúdo

O Nottingham Forest oficializou neste domingo a contratação do goleiro brasileiro John Victor, ex-Botafogo. O jogador de 29 anos assinou contrato válido por três temporadas e terá sua primeira experiência na Premier League. O anúncio foi feito pelo clube inglês no penúltimo dia da janela de transferências no país.

A chegada de John encerra uma longa negociação que se arrastava desde o início de agosto. Na ocasião, o arqueiro esteve muito próximo de defender o West Ham, mas as tratativas não avançaram. O desejo do atleta sempre foi atuar no futebol inglês, e o Nottingham Forest aproveitou a oportunidade para fechar o acordo pouco antes do prazo final para inscrições.

Pelo Botafogo, John se consolidou como titular absoluto e viveu o auge da carreira. Foram 89 partidas disputadas e duas conquistas históricas: o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores de 2024. O desempenho no clube carioca despertou atenção internacional, sobretudo pela regularidade em grandes jogos e pela participação no Mundial de Clubes, quando jogou todos os minutos até as oitavas de final.

Antes do período no Botafogo, John foi revelado pelo Santos e chegou a acumular experiência no futebol europeu em passagem pelo Real Valladolid, da Espanha, em 2023/24. No retorno ao Brasil, se transformou em peça-chave de uma equipe que alcançou resultados expressivos em pouco tempo, o que facilitou sua transferência para a Premier League.

O chefe de futebol do Forest, Ross Wilson, destacou o perfil competitivo do goleiro e a importância de fortalecer o elenco no setor. "John chamou a atenção de muitos clubes pelos últimos anos no Brasil, e estamos felizes que tenha escolhido o Forest como próximo passo. Ele chega para se juntar a um grupo forte de goleiros, que vão se ajudar e se desafiar para evoluir", afirmou.

A estreia de John poderá acontecer já nas próximas rodadas, em um campeonato no qual o Nottingham Forest busca estabilidade. Neste domingo, a equipe foi derrotada pelo West Ham, por 3 a 0, e ocupa a 10ª colocação da Premier League, com quatro pontos em três jogos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Nottingham Forest

Botafogo

John
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

‘Torcedor misto’ vira alvo de debate e divide opiniões no futebol paraense

Antropólogo explica o fenômeno, enquanto torcedores do Paysandu e de clubes do eixo RJ-SP apresentam visões diferentes

31.08.25 15h00

MAIS ESPORTES

Após vencer os EUA, Brasil decide a Copa América de basquete masculina contra a Argentina

Classificação à final veio com vitória heroica sobre Estados Unidos

31.08.25 14h44

Análise

‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B

Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade

31.08.25 8h00

Mais esportes

Com apenas 11 anos, Sophia Silva lidera ranking estadual e brilha no tênis paraense

Tenista paraense conquistou o título da categoria sub-12 do Campeonato Paraense na última semana e se prepara para novos desafios

30.08.25 14h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Análise

‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B

Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade

31.08.25 8h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (31/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Bundesliga, Campeonato Argentino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

31.08.25 7h00

LEÃO

No meio da Série B, Remo acerta saída de atacante; saiba detalhes

O anúncio foi feito na tarde deste domingo (31/8) pelo time azulino

31.08.25 14h38

FUTEBOL

‘Torcedor misto’ vira alvo de debate e divide opiniões no futebol paraense

Antropólogo explica o fenômeno, enquanto torcedores do Paysandu e de clubes do eixo RJ-SP apresentam visões diferentes

31.08.25 15h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda