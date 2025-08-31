John é anunciado pelo Nottingham Forest e inicia sua primeira experiência na Premier League Estadão Conteúdo 31.08.25 20h48 O Nottingham Forest oficializou neste domingo a contratação do goleiro brasileiro John Victor, ex-Botafogo. O jogador de 29 anos assinou contrato válido por três temporadas e terá sua primeira experiência na Premier League. O anúncio foi feito pelo clube inglês no penúltimo dia da janela de transferências no país. A chegada de John encerra uma longa negociação que se arrastava desde o início de agosto. Na ocasião, o arqueiro esteve muito próximo de defender o West Ham, mas as tratativas não avançaram. O desejo do atleta sempre foi atuar no futebol inglês, e o Nottingham Forest aproveitou a oportunidade para fechar o acordo pouco antes do prazo final para inscrições. Pelo Botafogo, John se consolidou como titular absoluto e viveu o auge da carreira. Foram 89 partidas disputadas e duas conquistas históricas: o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores de 2024. O desempenho no clube carioca despertou atenção internacional, sobretudo pela regularidade em grandes jogos e pela participação no Mundial de Clubes, quando jogou todos os minutos até as oitavas de final. Antes do período no Botafogo, John foi revelado pelo Santos e chegou a acumular experiência no futebol europeu em passagem pelo Real Valladolid, da Espanha, em 2023/24. No retorno ao Brasil, se transformou em peça-chave de uma equipe que alcançou resultados expressivos em pouco tempo, o que facilitou sua transferência para a Premier League. O chefe de futebol do Forest, Ross Wilson, destacou o perfil competitivo do goleiro e a importância de fortalecer o elenco no setor. "John chamou a atenção de muitos clubes pelos últimos anos no Brasil, e estamos felizes que tenha escolhido o Forest como próximo passo. Ele chega para se juntar a um grupo forte de goleiros, que vão se ajudar e se desafiar para evoluir", afirmou. A estreia de John poderá acontecer já nas próximas rodadas, em um campeonato no qual o Nottingham Forest busca estabilidade. Neste domingo, a equipe foi derrotada pelo West Ham, por 3 a 0, e ocupa a 10ª colocação da Premier League, com quatro pontos em três jogos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Nottingham Forest Botafogo John COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL ‘Torcedor misto’ vira alvo de debate e divide opiniões no futebol paraense Antropólogo explica o fenômeno, enquanto torcedores do Paysandu e de clubes do eixo RJ-SP apresentam visões diferentes 31.08.25 15h00 MAIS ESPORTES Após vencer os EUA, Brasil decide a Copa América de basquete masculina contra a Argentina Classificação à final veio com vitória heroica sobre Estados Unidos 31.08.25 14h44 Análise ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade 31.08.25 8h00 Mais esportes Com apenas 11 anos, Sophia Silva lidera ranking estadual e brilha no tênis paraense Tenista paraense conquistou o título da categoria sub-12 do Campeonato Paraense na última semana e se prepara para novos desafios 30.08.25 14h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Análise ‘Time se tornou vulnerável’, diz colunista de O Liberal sobre atual fase do Remo na Série B Para Carlos Ferreira, mudanças no elenco e no comando deixaram o Leão sem identidade 31.08.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (31/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Campeonato Argentino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 31.08.25 7h00 LEÃO No meio da Série B, Remo acerta saída de atacante; saiba detalhes O anúncio foi feito na tarde deste domingo (31/8) pelo time azulino 31.08.25 14h38 FUTEBOL ‘Torcedor misto’ vira alvo de debate e divide opiniões no futebol paraense Antropólogo explica o fenômeno, enquanto torcedores do Paysandu e de clubes do eixo RJ-SP apresentam visões diferentes 31.08.25 15h00