Jogos de Inverno: encerramento tem palco mais antigo que Coliseu e destaque para Lucas Braathen Estadão Conteúdo 22.02.26 20h12 Os Jogos de Inverno de Milão-Cortina-2026 chegaram ao fim. A cerimônia de encerramento da 24ª edição ocorreu neste domingo, na Arena de Verona, anfiteatro construído por volta do ano 30. O local é mais antigo que o Coliseu de Roma, que tem construção estimada em 80. O encerramento iniciou com a orquestra The Fondazione, que administra a Arena de Verona. Foi a primeira vez desde Atenas-1896 que um monumento da Antiguidade sediou uma cerimônia dos Jogos Olímpicos. O título da cerimônia foi Beleza em Ação, com assinatura da diretora Stefania Opipari. "A Arena representa um grande desafio e uma oportunidade inesquecível. É um lugar cheio de emoções, histórias e energia, que nos obriga a imaginar algo diferente do passado", disse Opipari. Antecedendo a entrada da delegação italiana e a chegada do fogo olímpico, foram exibidas imagens de personagens icônicos dos Jogos, ao som da ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi. A apresentação musical também teve Calibro 35, a cantora Margherita Vicario e o rapper Davide Shorty. Os medalhistas da edição foram destacados em imagens. Entre eles, esteve o brasileiro Lucas Pinheiro Braathen, campeão do esqui slalom gigante. A vitória dele rendeu a primeira medalha a um país latino-americano nos Jogos de Inverno. A chama olímpica chegou à Arena abrigada em uma ampola de vidro veneziano da ilha de Murano. O fogo foi carregado pelos campeões olímpicos de esqui cross-country em Lillehammer-1994, Maurilio De Zolt, Marco Albarello e Silvio Fauner. Um dos atos do encerramento foi a Cerimônia da Vitória, com a premiação dos medalhistas da largada em massa 50 km do esqui cross-country, que receberam as medalhas diretamente da presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry. No sábado, a modalidade teve a prova masculina, com pódio totalmente norueguês: Johannes Hosflot Klaebo (ouro), Martin Lowstrom Nyenget (prata) e Emil Iversen (bronze). O feminino foi neste domingo, com ouro da sueca Ebba Andersson, prata da norueguesa Heidi Weng e bronze da suíça Nadja Kaelin. Outro bloco, intitulado Uma Bela Terra: Ciclo da Água, pregou respeito ao meio ambiente e à natureza. Um grupo de dançarinos representou o ciclo da água em Veneto. Do gelo para a água, os dançarinos abriram espaço para Joan Thiele cantar a famosa música italiana "Il Mondo", com gôndolas que representaram Veneza. "A sustentabilidade não é apenas um tema narrativo, mas uma abordagem para a produção da Cerimônia. 80% do palco será feito de madeira. 90% dos equipamentos de iluminação são de LED, e nossos figurinos são confeccionados com materiais reciclados ou tecidos criados para outros usos", disse Stefania Opipari. A bandeira olímpica foi passada pelos prefeitos de Milão e Cortina dAmpezzo à Kirsty Coventry, que a repassou às autoridades da próxima sede dos Jogos de Inverno. A edição de 2030 será nos Alpes Franceses. Uma pequena orquestra de 12 músicos, conduzida pelo maestro francês Thomas Roussel, tocou o hino da França, cantado por Marine Chagnon. No discurso de encerramento, Kirsty Coventry, definiu os Jogos como "mágicos". "Vocês foram incríveis, cada um de vocês. Corajosos. Destemidos. Cheios de garra e paixão. Deram tudo de si na neve e no gelo. Foram duas semanas inesquecíveis, vivendo cada momento ao máximo. Vocês se entregaram por completo e compartilharam isso com todos nós", comentou. "Este é o verdadeiro espírito olímpico: competir, se abraçar, se apoiar mutuamente, independentemente do resultado. Vocês nos mostraram o que são excelência, respeito e amizade em um mundo que às vezes se esquece desses valores," completou. Edson Bindilatti se despede dos Jogos Olímpicos como porta-bandeira do Brasil Esta edição marcou o melhor desempenho do Brasil. Lucas Pinheiro Braathen garantiu a primeira medalha de uma Olimpíada de Inverno ao País e deixou o Brasil na 19ª posição do quadro de medalhas. O piloto do bobsled 2-man e 4-man, Edson Bindilatti, foi o escolhido para ser o porta-bandeira brasileiro na cerimônia. Foi a terceira vez que ele carregou a bandeira do Brasil. Antes, o atleta havia sido o escolhido nas cerimônias de abertura de Pyeongchang 2018 e de Pequim 2022, esta última ao lado de Jaqueline Mourão, do esqui. Bindilati, de 47 anos, chegou a se aposentar após os Jogos de Pequim, mas retornou para ajudar a formar novos atletas do bobsled. "São 26 anos trabalhando em prol do bobsled e das modalidades de inverno. Então, para mim, foi muito gratificante", comentou sobre a escolha de ser porta-bandeira novamente. Os Jogos de Milão-Cortina foram os últimos de Bindilati. "É o fim da minha jornada como atleta olímpico. Mas ainda quero continuar mais este ano aqui para fazer a transição de uma forma ideal para o Gustavo Ferreira. Com os outros atletas que estão vindo ali na pilotagem. Para ser uma boa transição e permitir que nos mantenhamos no alto rendimento, acho que isso é o mais importante", afirmou ele, que também já foi decatleta e conquistou títulos sul-americano e ibero-americano. O bobsled brasileiro ficou na 19ª colocação na disputa no Cortina Slide Center e garantiu a melhor colocação entre todas as suas participações em Jogos Olímpicos de Inverno. A anterior havia sido o 20º lugar em Pequim-2022. Na Itália, o Brasil teve a maior delegação da história, com 14 atletas. O País teve o ciclo competitivo nas cinco modalidades que estiveram na Itália (bobsled, skeleton, esqui alpino, esqui cross-country e snowboard). "Começamos bem, aumentando o número de participantes, aumentando o número da delegação. E fechamos literalmente com a chave de ouro, conquistando a primeira medalha olímpica do Brasil em Jogos Olímpicos de Inverno. E logo uma medalha de ouro", celebrou Marco La Porta, presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB). Outros destaques, como melhor resultado das respectivas modalidades, vieram com Nicole Silveira e o 11º lugar no skeleton feminino; e Pat Burgner e o 14º lugar no snowboard halfpipe. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Jogos de Inverno encerramento Lucas Braathen COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Técnico do Remo avalia vitória contra o Cametá no Parazão e disse estar orgulhoso da equipe Treinador Juan Carlos Osorio citou a oportunidades criadas no jogo, principalmente no primeiro tempo 22.02.26 21h27 futebol Após vitória, técnico do Paysandu valoriza a atuação do time e projeta final contra o Remo Papão venceu o Castanhal por 1 a 0 neste domingo (22) e vai encarar o Leão Azul na decisão do Parazão 22.02.26 20h49 Re-Pa na final Na Curuzu, Paysandu vence o Castanhal e garante vaga na final do Parazão Com gol de ítalo, o Papão vai para a decisão contra o Remo em busca do 51º título 22.02.26 19h38 FUTEBOL Em virada nos acréscimos, Remo vence o Cametá e está na final do Parazão 2026 Leão Azul se impôs na reta final da partida e arrancou uma virada épica no Parque do Bacurau 22.02.26 19h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Inglês movimentam o futebol neste domingo 22.02.26 7h00 Futebol Cametá e Remo disputam vaga na final do Parazão no Parque do Bacurau Líder da primeira fase, Mapará recebe Leão, que avançou nos pênaltis; vencedor enfrenta quem passar de Paysandu e Castanhal 22.02.26 7h00 Futebol Hélio dos Anjos, Leandro Vilela e outros: veja a lista de credores do Paysandu Passivo trabalhista do clube ultrapassou a marca de R$ 10 milhões ao fim de 2025. 21.02.26 17h56 FUTEBOL Em virada nos acréscimos, Remo vence o Cametá e está na final do Parazão 2026 Leão Azul se impôs na reta final da partida e arrancou uma virada épica no Parque do Bacurau 22.02.26 19h17