Jogos de hoje da NBA: Confira os horários e onde assistir as partidas desta quarta-feira (12/01)

Os jogos de hoje, quarta-feira (12/01), da NBA, irão garantir uma noite agitada para os amantes de basquete. Ao todo, serão nove partidas pela temporada regular, com duelos que se iniciam às 21h e seguem pela madrugada de quinta-feira (13/01), em um confronto entre Sacramento Kings e Los Angeles Lakers, às 00h. Confira os horários e onde assistir.

Quais são os jogos e os horários?

Charlotte Hornets x Philadelphia 76ers - 21h Boston Celtics x Indiana Pacers - 21h Orlando Magic x Washington Wizards - 21h Miami Heat x Atlanta Hawks - 21h30 Dallas Mavericks x New York Knicks - 21h30 Houston Rockets x San Antonio Spurs - 22h30 Cleveland Cavaliers x Utah Jazz - 23h Sacramento Kings x Los Angeles Lakers - 00h00 Brookly Nets x Chicago Bulls - 00h00



Onde posso assistir?

Todos os jogos serão transmitidos pela plataforma de streaming NBA League Pass. No entanto, a partida entre Dallas Mavericks e New York Knicks poderá ser acompanhada também através do ESPN, assim como a disputa entre Brookyln Nets e Chicago Bulls.

Qual time vai melhor na temporada?

A temporada de 21/22 destaca a retomada do Golden State Warriors, comandado por Stephen Curry, como um dos favoritos ao título da liga de basquete. A surpresa negativa vai para o Los Angeles Lakers, que mesmo com nomes renomados como Lebron James e Russel Wesbrook, se enquadra na 8ª posição da conferência Oeste.