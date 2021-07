Brasil na Olimpíada: Richarlison e Paulinho viram assuntos mais comentados na web

A vitória brasileira contra a Alemanha por 4 a 2, durante a estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio, na manhã desta quinta-feira (22), virou um dos assuntos mais comentados na web e reacendeu o espírito patriota dos telespectadores em assistir a seleção disputar a possível medalha de ouro.

O apelido do capixaba Richarlison, que abriu o placar para a seleção masculina de futebol e somou três gols na partida, e do Paulinho, responsável por marcar o último balanço de rede do jogo, ficaram nos 'Treands top's' do Twitter e fizeram a alegria dos internautas com a criação de memes. Veja a repercussão nas redes sociais: