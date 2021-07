Goool NA Alemanha: Brasil vence na estreia nas Olimpíadas

O Brasil estreou com vitória nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Jogando em Yokohama, a Seleção venceu a Alemanha por 4 a 2, com um gol de Paulinho e o "hat-trick" de Richarlisson, atacante que atua no Everton, da Inglaterra. Amiri e Ache descontaram para os germânicos.

A partida começou com ampla superioridade brasileira e logo uma boa chance com Matheus Cunha. Richarlisson marcou o primeiro logos aos 6 minutos, aproveitando rebote do goleiro Müller. O time canarinho ampliou a vantagem aos 21 e aos 29, também com o camisa 10.

Ainda na etapa inicial o Brasil poderia ter chegado ao 4º, porém Müller defendeu pênalti batido por Matheus Cunha já aos 46 minutos.

Goleiro Müller defendeu pênalti de Matheus Cunha no final do primeiro tempo (DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP)

Na etapa final, o técnico André Jardine começou a poupar jogadores e o Brasil diminuiu o ritmo. A Alemanha se partiu para cima, aproveitou falhas e descontou duas vezes: primeiro com Amiri, aos 11; depois com Ache, aos 38.

O segundo gol alemão acendeu o time brasileiro, que decidiu tomar as rédeas novamente. No apagar das luzes, Paulinho acertou chute no ângulo, aos 48, e concluiu a goleada: 4 a 2 para o Brasil, que volta a campo apenas no domingo, quando vai encarar a Costa do Marfim às 5h30 da manhã.