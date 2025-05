Jogadores brasileiros já brilharam e chegaram ao topo do mundo nas mãos de Carlo Ancelotti

A seleção brasileira masculina de futebol tem um novo treinador. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou oficialmente nesta segunda-feira, que o italiano Carlo Ancelotti assumirá o comando da equipe nacional.

Ancelotti irá treinar o Brasil até o final da Copa do Mundo de 2026. O treinador, atualmente no Real Madrid, chega para substituir Dorival Júnior no comando do time brasileiro. O italiano assumirá o cargo antes da próxima Data Fifa, no início de junho.

"Trazer Carlo Ancelotti para comandar o Brasil é mais do que um movimento estratégico. É uma declaração ao mundo de que estamos determinados a recuperar o lugar mais alto do pódio. Ele é o maior técnico da história e, agora, está à frente da maior seleção do planeta. Juntos, escreveremos novos capítulos gloriosos do futebol brasileiro", disse Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Carlo Ancelotti tem histórico de ótima relação com jogadores brasileiros. Atletas do País se destacaram e brilharam ao serem comandados pelo treinador europeu.

Kaká, por exemplo, chegou ao Milan em 2003 sob influência de Carlo Ancelotti. Comandado pelo italiano, ele atingiu o auge da carreira, sendo eleito o melhor jogador do mundo em 2007. Kaká é o brasileiro que mais vezes foi comandado por Ancelotti, totalizando 270 partidas. No Milan, outros brasileiros também se destacaram na "era Ancelotti", como Dida, Serginho, Cafu, Leonardo, Rivaldo, Emerson, Roque Júnior, Ronaldinho Gaúcho, Alexandre Pato e Ronaldo Fenômeno.

Quem também se tornou o melhor jogador do mundo nas mãos de Carlo Ancelotti foi Vinicius Júnior. O atacante do Real Madrid venceu o prêmio "The Best" da Fifa em dezembro de 2024. O último brasileiro a conquistar a honraria tinha sido justamente Kaká, em 2007.

Nas duas passagens de Carlo Ancelotti pelo Real Madrid, vários jogadores brasileiros brilharam, como Marcelo, Casemiro, Rodrygo e Éder Militão.

Na Inglaterra, quando o treinador italiano comandou o Everton entre 2019 e 2021, o atacante Richarlison ganhou relevância no cenário do futebol europeu e mundial. Já no Chelsea, o zagueiro Alex foi um dos pilares do time de Carlo Ancelotti entre 2009 e 2011.

Carlo Ancelotti treinou na carreira os seguintes clubes: Reggiana, Parma, Juventus, Milan, Chelsea, PSG, Real Madrid, Bayern de Munique, Napoli e Everton. O italiano já levantou 30 troféus na carreira como treinador de futebol.