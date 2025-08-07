Jogadoras da WNBA cobram prisão e maior segurança após objetos sexuais serem atirados na quadra Estadão Conteúdo 07.08.25 21h07 As jogadoras da WNBA (Liga de Basquete feminino dos Estados Unidos), em parceria com a entidade, vem lutando por justiça e segurança contra uma série de distúrbios vexatórios e indecentes registrados nos últimos 10 dias. Torcedores estão atirando brinquedos sexuais em direção à quadra durante as partidas mirando atletas e integrantes da comissão técnica. Ainda sem saber como lidar, a Liga vem cobrando ds autoridades a prisão dos responsáveis - um homem já foi detido - e maior fiscalização dos seguranças dos ginásios para evitar que os infratores entrem com os objetos. Na última semana e meia, foram registrados arremessos de brinquedos sexuais na quadra durante jogos em Atlanta, no dia 29 de julho, Chicago, no dia 1º de agosto, e Los Angeles, no dia 5 de agosto, todos ocasionando pausas e atrasos nos confrontos. Neste último triste episódio, o objeto quase atingiu a armadora do Fever, Sophie Cunningham, em partida entre Indiana e Sparks. Nesta quarta-feira à noite, o vexatório crime sexual só não se repetiu durante a partida entre Phoenix Mercury e Connecticut Sun pelo fato de o objeto atirado ter acertado um torcedor no caminho para a quadra. Um adolescente acabou detido, acusado de ter sido o responsável pela tentativa frustrada. Segundo a polícia norte-americana, brinquedos sexuais também foram arremessados em jogos em Nova York e Phoenix na última terça-feira, mas não chegaram à quadra. Assim como teria acontecido em Atlanta. Além do adolescente que está sob investigação, um homem havia sido preso no sábado em College Park, na Geórgia, após acusação de jogar um desses objetos sexuais na quadra durante a partida do Atlanta Dream contra o Golden State Valkyries, dia 29 de julho, de acordo com um Boletim de Ocorrência. Esta não seria a primeira vez que o detido realizou a ação. Ele também responde pelo brinquedo arremessado durante o jogo do Dream contra o Phoenix Mercury, dia 1º de agosto. O homem responde por conduta desordeira, invasão de propriedade, indecência pública e exposição indecente. As quatro acusações são consideradas contravenções no estado da Geórgia, o que pode ocasionar, em caso de condenação, multas de até US$ 1.000 (cerca de R$ 5460,00) para cada acusação, ou 12 meses de detenção. Além das penalidades, uma contravenção por indecência pública e exposição indecente também pode exigir o registro do condenado em uma lista de criminosos sexuais do estado. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete WNBA brinquedos sexuais crime prisão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES REMO BID 'fura' o Remo e confirma a contratação de zagueiro uruguaio Jogador foi oficializado no BID no final da tarde desta quinta-feira (7) 07.08.25 18h45 SÉRIE B 2025 'Não dá pra escolher adversário', diz Claudinei Oliveira sobre sequência do Paysandu Treinador do Paysandu falou ao Grupo Liberal sobre elenco, transfer ban, futuro da equipe e o impacto da ausência de Rossi 07.08.25 17h59 LESÃO Matheus Vargas passará por cirurgia no joelho no próximo sábado (9) Meio-campista do Paysandu sofreu ruptura no ligamento cruzado anterior e está fora da temporada 07.08.25 14h42 Superação Técnico da Tuna vê chance de classificação contra o Maranhão: 'Futebol permite momentos de grandeza' Ignácio Neto comanda o time Cruzmaltino neste domingo (11), às 15h, no Estádio do Souza, em Belém, pela partida de volta da segunda fase da Série D 07.08.25 13h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (07/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pelo Campeonato Argentino e pela Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quinta-feira 07.08.25 7h00 SITUAÇÃO COMPLICADA Presidente do Paysandu relata dificuldade para pagar transfer ban: 'O negócio não está muito fácil' A punição da Fifa foi aplicada em 30 de junho de 2025. Presidente bicolor afirmou que a "prioridade é a folha salarial" 06.08.25 19h33 Vini Jr e Raphinha são indicados a melhor do mundo e Brasil tem oito candidatos na Bola de Ouro 07.08.25 11h22 REMO BID 'fura' o Remo e confirma a contratação de zagueiro uruguaio Jogador foi oficializado no BID no final da tarde desta quinta-feira (7) 07.08.25 18h45