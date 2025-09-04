Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Jogador ucraniano do PSG pede que clube dispense goleiro russo e gera tensão em vestiário

Estadão Conteúdo

O bom clima no vestiário do Paris Saint-Germain pode estar com os dias contados. A tensão estaria tomando conta do ambiente, considerado um dos fatores decisivos para a conquista da última Champions League, por motivos geopolíticos. E a causa seria o convívio entre jogadores da Ucrânia e da Rússia, países que estão em guerra desde 2022.

De acordo com o site Fútbol 360, o zagueiro ucraniano Illia Zabarnyi teria pedido a saída do goleiro russo Matvey Safonov. Esta teria sido, inclusive, uma das condições para a contratação do defensor, um dos principais reforços do PSG na última janela de transferências. O clube pagou 63 milhões de euros (cerca de R$ 400 milhões) pelo jogador ao Bournemouth.

Esta informação foi revelada pelo também ucraniano Denys Boyko, ex-goleiro do Dínamo de Kiev, em entrevista ao site Fútbol 360. "Conversei com Illia e ele me contou que havia pedido para que o russo não fizesse parte do PSG. Infelizmente, nem tudo depende dele. Safonov tem contrato até 2029 e ele não pode ser rescindido", declarou.

Oficialmente, a direção do PSG não se manifestou publicamente sobre o suposto clima de tensão no vestiário. O técnico Luis Enrique falou brevemente sobre o assunto, sem citar nomes. "O esporte e o futebol são a melhor maneira de incluir as pessoas e criar unidade, não separação."

Safonov nunca foi titular do campeão francês. Era reserva de Donnarumma, que se transferiu na última janela para o Manchester City, e agora deve ser opção a Chevalier, que acabou de chegar ao clube. O goleiro russo desembarcou no time francês em 2023 sob o custo de 20 milhões de euros.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Paris Saint-Germain

Illia Zabarnyi

Matvey Safonov
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Sete, o número tão festejado, vira desafio

04.09.25 10h07

SÉRIE B

Remo leva vantagem no histórico contra o Amazonas antes de novo duelo

Equipes já se enfrentaram quatro vezes, com duas vitórias azulinas, um empate e um triunfo do adversário

03.09.25 17h09

SÉRIE B

Adversário do Paysandu, Volta Redonda não perde em Belém desde 2023

Histórico recente favorece Volta Redonda em jogos na capital paraense

03.09.25 15h46

Futebol

Volta Redonda enfrenta Paysandu e busca encerrar jejum de cinco jogos sem marcar gols na Série B

Confronto no Mangueirão abre sequência de dois jogos em casa que podem definir futuro do Papão

03.09.25 14h03

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira

04.09.25 7h00

ESPORTES

Seleção feminina sofre, mas bate França e vai às semifinais do Mundial de vôlei

Com a vitória, o Brasil avançou às semifinais do Mundial

04.09.25 8h53

pedido rejeitado

Robinho tem nova derrota na Justiça, e ministro aponta: 'Matéria já foi apreciada três vezes'

A Suprema Corte decidiu, na semana passada, por manter o ex-jogador na prisão

03.09.25 19h48

AGRESSÃO

VÍDEO: jogador agride árbitra com tapa após expulsão em jogo na Colômbia

Vanessa Ceballos foi agredida após expulsar jogador na partida entre Deportivo Quique e Real Alianza Aracataca, pela terceira divisão

03.09.25 23h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda