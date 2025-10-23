Jogador e técnico da NBA são presos pelo FBI em investigação por esquema ilegal de apostas Além deles, outros seis indivíduos estão sendo processados em investigação conduzida pelo FBI Estadão Conteúdo 23.10.25 11h07 Rozier, armador do Miami Heat, foi preso pelo FBI (Reprodução/ X Terry Rozier) Terry Rozier, jogador do Miami Heat, e Chauncey Billups, hall da fama da NBA e técnico do Portland Trail Blazers, foram presos na manhã desta quinta-feira nos Estados Unidos. A operação foi conduzida pelo Departamento Federal de Investigações dos Estados Unidos (FBI). Rozier foi detido em Orlando, na Flórida, onde sua equipe enfrentou o Magic nessa quarta-feira. Já Billups, que comandou o Trail Blazers em derrota diante do Minnesota Timberwolves em Portland, foi detido no Estado de Oregon também na quarta. O ala do Miami Heat já estava sob investigação do FBI desde 2023. De acordo com a ESPN, 30 apostas foram feitas em eventos relacionados ao jogador naquele ano, todas por um mesmo indivíduo. À época, Rozier defendia o Charlotte Hornets e precisou deixar a quadra contra o New Orleans Pelicans após dez minutos. Com isso, o apostador teve um retorno positivo em todos os investimentos. A liga também já havia investigado Rozier, mas não conseguiu determinar que o atleta seria culpado pelo envolvimento no esquema ilegal de apostas. Já Billups, que iniciou sua quinta temporada como técnico da NBA, foi detido sob suspeita de ter envolvimento com operações de pôquer comandadas por organizações mafiosas. Como jogador, foi campeão da liga em 2004 com o Detroit Pistons. Além deles, outros seis indivíduos estão sendo processados em investigação conduzida pelo FBI. Tanto Miami Heat quanto Portland Trail Blazers não se posicionaram em relação às prisões de seus profissionais até a publicação desta matéria. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA prisões Terry Rozier Chauncey Billups COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Torcedores do Paysandu convocam protesto durante reunião do CONDEL Protesto será realizado na noite desta quinta (23), durante reunião do Conselho Deliberativo, em meio ao risco de rebaixamento do clube. 23.10.25 11h54 Leão na Liberta? Técnico do Racing aparece com camisa do 'Remo' em jogo da Libertadores; entenda Gustavo Costas veste uniforme histórico do time argentino e e repercute entre paraenses 23.10.25 11h19 Carlos Ferreira Entenda! Com mais três vitórias, Remo garante acesso 23.10.25 11h00 Futebol Cuiabá-MT tem desfalques para o jogo decisivo contra o Remo na Série B Eduardo Barros terá que lidar com baixas no setor defensivo para encarar o Leão Azul 23.10.25 10h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Cuiabá-MT tem desfalques para o jogo decisivo contra o Remo na Série B Eduardo Barros terá que lidar com baixas no setor defensivo para encarar o Leão Azul 23.10.25 10h22 Leão na Liberta? Técnico do Racing aparece com camisa do 'Remo' em jogo da Libertadores; entenda Gustavo Costas veste uniforme histórico do time argentino e e repercute entre paraenses 23.10.25 11h19 FUTEBOL Duas empresas de materiais esportivo possuem interesse em vestir o Remo, diz site especializado Leão Azul é vestido pela Volt desde 2021 e pode mudar de fornecedor em 2026 22.10.25 19h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (23/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Americana, Libertadores, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 23.10.25 7h00