Jogador do Galatasaray sofre amputação parcial de dedo após choque na Champions Estadão Conteúdo 19.03.26 13h32 Um lance grave marcou o duelo entre Galatasaray e Liverpool, pela Champions League. O atacante do clube turco Noa Lang sofreu uma lesão séria na mão direita após se chocar com uma placa de publicidade instalada próxima ao campo, resultando na amputação parcial de um dos dedos. O incidente aconteceu já nos minutos finais da partida, quando o jogador tentou alcançar uma bola próxima à linha de fundo. No movimento, acabou atingindo com força a estrutura ao redor do gramado, o que provocou um corte profundo e imediatamente preocupou quem estava no estádio. Lang caiu no gramado logo após o impacto e recebeu atendimento médico ainda em campo por vários minutos. De acordo com informações divulgadas, ele apresentava muitas dores e sinais de abalo físico, sendo necessário o uso de oxigênio durante o socorro. Na sequência, deixou o campo de maca e foi encaminhado a um hospital na cidade. Em nota oficial, o clube turco confirmou a gravidade do ocorrido e informou que o atleta passaria por procedimento cirúrgico pouco depois de dar entrada na unidade de saúde. A lesão foi descrita como um ferimento profundo na região do polegar da mão direita. "Nosso jogador Noa Lang sofreu um corte profundo no polegar direito e será submetido a uma cirurgia em Liverpool, com acompanhamento da equipe médica do clube", informou o Galatasaray. Após o apito final, o técnico Okan Buruk comentou o caso e demonstrou preocupação com a situação do jogador. Segundo ele, o quadro exige atenção imediata, e a equipe médica ficou responsável por avaliar a extensão do dano e conduzir o tratamento necessário. O episódio gerou apreensão entre jogadores, membros das comissões técnicas e torcedores, em uma noite que terminou marcada mais pelo susto do que pela goleada aplicada pelo Liverpool, que se classificou às quartas de final da Champions League. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Champions League Galatasaray dedo amputação parcial COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Copa Norte 2026: Presidente do Paysandu confirma estreia contra o GAS-RR em Castanhal Márcio Tuma informou que recebeu o 'ok' da CBF e partida entre Paysandu x GAS-RR será no Maximino Porpino 19.03.26 15h20 Futebol Preparador físico do Paysandu é convocado para Seleção do Peru Leonardo Cupertino vai integrar comissão da equipe sub-20 em amistosos contra o Chile 19.03.26 14h50 futebol Com Remo e Paysandu confirmados, CBF define data para o sorteio da 5ª fase da Copa do Brasil Com jogos de ida e volta, confrontos e mandos serão definidos no evento 19.03.26 13h26 futebol Marcinho celebra classificação do Paysandu na Copa do Brasil: 'Estamos construindo uma história' Destaque do time bicolor, jogador disse estar muito feliz por vestir a camisa bicolor e se declarou para o clube 19.03.26 13h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES BRASILEIRÃO Remo tem missão 'quase impossível' contra o Flamengo no Maracanã Sem vencer e na zona de rebaixamento, Leão encara sequência difícil fora de casa e tenta surpreender um Flamengo invicto há 25 jogos no Maracanã 19.03.26 8h00 REFORÇOS Novos atacantes do Remo podem estrear contra o Flamengo Com nomes publicados no BID, Poveda e Taliari podem ser utilizados pelo técnico Léo Condé já no confronto desta quinta-feira (19), no Maracanã 18.03.26 18h53 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (19/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Liga Europa, Copa do Brasil e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira 19.03.26 7h00 futebol Em busca de reforços, Remo mira contratação de lateral-direito do Sport-PE Time azulino segue no mercado em busca de novas peças para reforçar o elenco para a temporada 19.03.26 11h23