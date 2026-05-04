Jogador do Chelsea desmaia após choque de cabeça em jogo com Nottingham Forest no Inglês Estadão Conteúdo 04.05.26 16h16 A derrota do Chelsea por 3 a 1 para o Nottingham Forest, nesta segunda-feira, 4, pela Premier League, ficou marcada não apenas pelo resultado, mas por dois fortes choques de cabeça que interromperam o jogo por vários minutos em Stamford Bridge. O primeiro lance aconteceu ainda na reta final do primeiro tempo e gerou grande apreensão. Após uma cobrança de escanteio, Jesse Derry tentou dominar a bola dentro da área e subiu para disputar pelo alto com Abbot. No choque, os dois bateram cabeça, e o jovem meio-campista dos Blues caiu desacordado no gramado. A arbitragem, comandada por Anthony Taylor, paralisou imediatamente a partida para atendimento médico. O procedimento durou cerca de dez minutos, com a entrada rápida da equipe de saúde. Derry deixou o campo imobilizado e de maca, sendo substituído por Delap. O defensor adversário também precisou sair, dando lugar a Neco Williams. Na mesma jogada, a arbitragem assinalou pênalti para o Chelsea. Cole Palmer assumiu a cobrança, mas acabou desperdiçando a chance de diminuir o placar. Já na segunda etapa, outro lance preocupante voltou a interromper o confronto. O goleiro Robert Sánchez saiu para interceptar uma jogada e colidiu frontalmente com Morgan Gibbs-White dentro da área. O impacto causou novos minutos de paralisação para atendimento. Ambos sofreram cortes na cabeça, foram atendidos ainda no gramado e deixaram a partida posteriormente. Sánchez foi substituído por Jörgensen, enquanto o meia do Forest deu lugar a Chris Wood. Dentro de campo, o Nottingham Forest construiu a vitória ainda no primeiro tempo, com gols de Taiwo Awoniyi e Igor Jesus. O Chelsea descontou com um belo gol de João Pedro de bicicleta, mas não conseguiu reagir. O resultado agrava o momento da equipe londrina, que segue fora da zona de classificação para competições europeias e vê a disputa por uma vaga na próxima edição da Champions League cada vez mais distante. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeoanto Inglês Chelsea Nottingham Forest Jesse Derry COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão 06.05.26 17h24 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48 futebol Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF 06.05.26 12h35 futebol feminino Com time paraense, CBF divulga tabela detalhada das oitavas de final do Feminino A3 A equipe do Tiradentes é única representante do Pará nesta fase do campeonato 06.05.26 11h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59 Futebol Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem" Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte. 06.05.26 21h32 futebol Ex-Remo e livre no mercado, lateral Sávio 'atravessa a Almirante Barroso' e treina em rival Jogador rescindiu com o clube azulino no final de março e ainda está sem equipe 04.05.26 12h16 Botafogo bate Racing em 'revanche' e encaminha vaga na Sul-Americana 06.05.26 23h58