Jogador do Chelsea desmaia após choque de cabeça em jogo com Nottingham Forest no Inglês

A derrota do Chelsea por 3 a 1 para o Nottingham Forest, nesta segunda-feira, 4, pela Premier League, ficou marcada não apenas pelo resultado, mas por dois fortes choques de cabeça que interromperam o jogo por vários minutos em Stamford Bridge.

O primeiro lance aconteceu ainda na reta final do primeiro tempo e gerou grande apreensão. Após uma cobrança de escanteio, Jesse Derry tentou dominar a bola dentro da área e subiu para disputar pelo alto com Abbot. No choque, os dois bateram cabeça, e o jovem meio-campista dos Blues caiu desacordado no gramado.

A arbitragem, comandada por Anthony Taylor, paralisou imediatamente a partida para atendimento médico. O procedimento durou cerca de dez minutos, com a entrada rápida da equipe de saúde. Derry deixou o campo imobilizado e de maca, sendo substituído por Delap. O defensor adversário também precisou sair, dando lugar a Neco Williams.

Na mesma jogada, a arbitragem assinalou pênalti para o Chelsea. Cole Palmer assumiu a cobrança, mas acabou desperdiçando a chance de diminuir o placar.

Já na segunda etapa, outro lance preocupante voltou a interromper o confronto. O goleiro Robert Sánchez saiu para interceptar uma jogada e colidiu frontalmente com Morgan Gibbs-White dentro da área. O impacto causou novos minutos de paralisação para atendimento.

Ambos sofreram cortes na cabeça, foram atendidos ainda no gramado e deixaram a partida posteriormente. Sánchez foi substituído por Jörgensen, enquanto o meia do Forest deu lugar a Chris Wood.

Dentro de campo, o Nottingham Forest construiu a vitória ainda no primeiro tempo, com gols de Taiwo Awoniyi e Igor Jesus. O Chelsea descontou com um belo gol de João Pedro de bicicleta, mas não conseguiu reagir.

O resultado agrava o momento da equipe londrina, que segue fora da zona de classificação para competições europeias e vê a disputa por uma vaga na próxima edição da Champions League cada vez mais distante.