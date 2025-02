Jogador do Botafogo perde dente em confusão no jogo contra o Flamengo

O zagueiro do Botafogo, Barboza, perdeu um dente na partida contra o Flamengo, na noite da última quarta-feira (12). Em uma reedição da Supercopa do Brasil, o Fogão foi derrotado pelo Mengão, desta vez no Campeonato Carioca. No entanto, o duelo ficou marcado por uma confusão no final, que acabou resultando na perda do dente do jogador.

Barboza foi um dos envolvidos na briga que ocorreu no final do jogo. Ao deixar o Maracanã, câmeras flagraram o jogador sem um dos dentes superiores.

O zagueiro alvinegro, Gerson e Bruno Henrique, ambos do Flamengo, e outros jogadores trocaram socos e empurrões em campo. O jogador do Botafogo foi atingido por um atleta do Mengão ao tentar agredir o atacante adversário. Barboza levou um soco na boca, o que deixou sua camisa toda ensanguentada e teria provocado a perda do dente.

A briga teria começado por conta de uma provocação de Barboza no atacante Bruno Henrique. Após isso, Gerson defendeu o atleta rubro-negro. Nesse momento, vários jogadores cercaram o zagueiro e uma confusão generalizada se iniciou.

Zagueiro perdeu o dente durante a confusão (Reprodução / SporTV)

O árbitro da partida tentou dispersar a briga com cartões vermelhos para Gerson e Barboza, mas a confusão só terminou minutos depois.

Na partida, o Flamengo venceu por 1 a 0, com gol de Leo Ortiz. Com isso, o Botafogo segue fora do G4 no Carioca, enquanto o Mengão assumiu a liderança, com 17 pontos.