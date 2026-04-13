Jogador de futebol é morto a tiros após ônibus da equipe sofrer assalto 'Homens mascarados, armados com pistolas e fuzis, começaram a atirar contra o nosso ônibus enquanto o motorista tentava dar ré', dizia o comunicado Estadão Conteúdo 13.04.26 15h17 Dominic Frimpong (Reprodução) Dominic Frimpong, do Berekum Chelsea, clube da Premier League ganesa, foi morto após o ônibus da equipe ser atacado por assaltantes armados, informou a Associação de Futebol de Gana (GFA) nesta segunda-feira. O incidente ocorreu no domingo, quando o time retornava da partida contra o Samartex, em Samreboi, no sul de Gana, segundo comunicado do clube. "Homens mascarados, armados com pistolas e fuzis, começaram a atirar contra o nosso ônibus enquanto o motorista tentava dar ré. Os jogadores e a comissão técnica fugiram para o mato próximo para se proteger", dizia o comunicado. O clube informou que um dos jogadores ficou gravemente ferido e está recebendo atendimento médico em um hospital próximo. A Federação Ganesa de Futebol confirmou posteriormente que o ponta Dominic Frimpong, de 20 anos, teria sido morto no incidente. "Este trágico incidente representa uma enorme perda não só para o Berekum Chelsea, mas também para o futebol ganês como um todo. Dominic era um jovem talento promissor cuja dedicação e paixão pelo jogo personificavam o espírito da nossa liga", afirmou a entidade máxima do futebol ganês em comunicado. A Federação Ganesa de Futebol acrescentou que reforçará as medidas de segurança para os clubes que viajarem para competições nacionais. Em 2023, o ônibus de outra equipe da Premier League ganesa, o Legon Cities, foi atacado por suspeitos de roubo à mão armada, embora não tenham sido relatados feridos. O atacante de 20 anos chegou ao Berekum Chelsea por empréstimo do Aduana Stars no início do ano. Ele entrou em campo em 13 oportunidades e balançou as redes duas vezes de acordo com a imprensa local. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol jogador assalto morto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Copa Norte: Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Independência-AC na Curuzu Papão é o 5ª colocado no seu grupo e precisa vence para se manter vivo na competição regional 13.04.26 16h25 futebol Paysandu leva quase 10 mil torcedores para o jogo contra o Brusque na Série C Torcida bicolor viu o time sofrer para conseguir o empate com a equipe catarinense 13.04.26 12h06 11ª rodada Com empate, Remo se mantém na zona de rebaixamento do Brasileirão; confira a tabela Time azulino fecha a rodada a dois pontos do primeiro colocado fora da Z-4 13.04.26 11h24 futebol Paysandu avalia a contratação definitiva de Ítalo, artilheiro da equipe na temporada Clube bicolor tem interesse em comprar o jogador, que pertence ao Volta Redonda e está emprestado ao Papão 13.04.26 10h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol 'Guerreira': Paysandu lança segunda camisa oficial da temporada 2026; confira Novo uniforme é predominantemente branco, com detalhes em azul na gola e nos punhos em retilínea 13.04.26 9h10 Liga dos Campeões da AFC Al-Hilal x Al-Sadd: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pela AFC Champions League Al Hilal e Al Sadd jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo 13.04.26 14h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Champions League da Ásia, La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira 13.04.26 7h00 Liga dos Campeões da AFC Al-Ahli x Al-Duhail: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pela AFC Champions League Al Ahli e Al Duhail jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo 13.04.26 10h45