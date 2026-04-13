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Jogador de futebol é morto a tiros após ônibus da equipe sofrer assalto

'Homens mascarados, armados com pistolas e fuzis, começaram a atirar contra o nosso ônibus enquanto o motorista tentava dar ré', dizia o comunicado

Estadão Conteúdo
fonte

Dominic Frimpong (Reprodução)

Dominic Frimpong, do Berekum Chelsea, clube da Premier League ganesa, foi morto após o ônibus da equipe ser atacado por assaltantes armados, informou a Associação de Futebol de Gana (GFA) nesta segunda-feira. O incidente ocorreu no domingo, quando o time retornava da partida contra o Samartex, em Samreboi, no sul de Gana, segundo comunicado do clube.

"Homens mascarados, armados com pistolas e fuzis, começaram a atirar contra o nosso ônibus enquanto o motorista tentava dar ré. Os jogadores e a comissão técnica fugiram para o mato próximo para se proteger", dizia o comunicado.

O clube informou que um dos jogadores ficou gravemente ferido e está recebendo atendimento médico em um hospital próximo. A Federação Ganesa de Futebol confirmou posteriormente que o ponta Dominic Frimpong, de 20 anos, teria sido morto no incidente.

"Este trágico incidente representa uma enorme perda não só para o Berekum Chelsea, mas também para o futebol ganês como um todo. Dominic era um jovem talento promissor cuja dedicação e paixão pelo jogo personificavam o espírito da nossa liga", afirmou a entidade máxima do futebol ganês em comunicado.

A Federação Ganesa de Futebol acrescentou que reforçará as medidas de segurança para os clubes que viajarem para competições nacionais. Em 2023, o ônibus de outra equipe da Premier League ganesa, o Legon Cities, foi atacado por suspeitos de roubo à mão armada, embora não tenham sido relatados feridos.

O atacante de 20 anos chegou ao Berekum Chelsea por empréstimo do Aduana Stars no início do ano. Ele entrou em campo em 13 oportunidades e balançou as redes duas vezes de acordo com a imprensa local.

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