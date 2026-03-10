Jogador de futebol americano morre baleado ao tentar separar briga em bar nos EUA

O jogador de futebol americano indoor Jordan Jones, de 28 anos, morreu no último fim de semana. Ele foi baleado em frente a um bar em Acworth, Geórgia, nos Estados Unidos.

Com passagem pelo Tulsa Oilers e ex-destaque universitário, Jones também atuava como segurança do estabelecimento onde o incidente ocorreu.

Agentes do departamento de polícia foram acionados por volta das 2h40 da madrugada de sábado. A ocorrência indicava um tiroteio no Saddle Bar, onde encontraram um homem com ferimento de arma de fogo.

Investigações apontam tentativa de apartar briga

A polícia identificou a vítima como Jordan Jones. De acordo com as investigações, o incidente ocorreu porque Jones teria tentado separar uma briga dentro do estabelecimento.

Daniel Di Vonne Parsons, de 25 anos, foi preso como principal suspeito. Ele é acusado de homicídio qualificado, agressão e lesão corporal grave.