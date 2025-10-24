Capa Jornal Amazônia
Jogador da NBA oferece mansão de R$ 32 milhões como garantia para ser liberado da prisão

Estadão Conteúdo

Terry Rozier, ala do Miami Heat, da NBA, foi liberado da prisão na quinta-feira após deixar como garantia à Justiça sua mansão na Flórida, avaliada em R$ 32,3 milhões (US$ 6 milhões), além de entregar o passaporte. O atleta foi detido pelo Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos (FBI) por suspeita de participação em um esquema de apostas ilegais em partidas da liga americana de basquete.

Inicialmente, os promotores fixaram uma fiança de cerca de R$ 53,8 milhões (US$ 10 milhões), baseada no salário anual do jogador, cerca de R$ 107,6 milhões (US$ 20 milhões), ganhos acumulados em US$ 130 milhões (R$ 700 milhões) e a posse de outros bens e propriedades valiosas. No entanto, o juiz não atendeu ao pedido e aceitou a casa de Rozier como garantia.

Além de entregar o passaporte, o juiz também ordenou que Rozier está proibido de se envolver com qualquer tipo de aposta até o julgamento, marcada para dezembro, no Brooklyn, em Nova York.

Rozier é suspeito de fornecer informações valiosas de bastidores da liga para favorecer apostadores. Segundo investigação do FBI, casas de apostas de vários estados norte-americanos sinalizaram interesse suspeito nas estatísticas de Rozier antes do jogo entre Charlotte Hornets, clube que ele defendia à época, e New Orleans Pelicans, em 23 de março de 2023.

Ainda de acordo com a investigação, uma única pessoa fez 30 apostas em um intervalo de 46 minutos relacionadas ao desempenho de Rozier nesta partida em questão. Porém, o jogador precisou deixar a quadra contra o New Orleans Pelicans após dez minutos, alegando uma lesão no pé. Com isso, o apostador teve um retorno positivo de cerca de R$ 74 mil (US$ 13.759).

A NBA também já havia investigado Rozier, mas não conseguiu determinar que o atleta seria culpado pelo envolvimento no esquema ilegal de apostas. Ao todo, o FBI identificou sete partidas suspeitas, entre 2023 e 2024, que contaram com o envolvimento do ala.

Além de Rozier, o técnico do Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, e o ex-jogador do Cleveland Cavaliers, Damon Jones, também foram detidos na quinta. Billups é suspeito de envolvimento em fraudes em partidas de pôquer que contavam com a participação da máfia, enquanto Damon Jones teria atuado em ambos os esquemas.

Em comunicado oficial, a NBA decidiu afastar Rozier e Billups de seus times e afirmou que vai continuar cooperando com as autoridades.

