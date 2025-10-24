Jogador da NBA oferece mansão de R$ 32 milhões como garantia para ser liberado da prisão Estadão Conteúdo 24.10.25 18h03 Terry Rozier, ala do Miami Heat, da NBA, foi liberado da prisão na quinta-feira após deixar como garantia à Justiça sua mansão na Flórida, avaliada em R$ 32,3 milhões (US$ 6 milhões), além de entregar o passaporte. O atleta foi detido pelo Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos (FBI) por suspeita de participação em um esquema de apostas ilegais em partidas da liga americana de basquete. Inicialmente, os promotores fixaram uma fiança de cerca de R$ 53,8 milhões (US$ 10 milhões), baseada no salário anual do jogador, cerca de R$ 107,6 milhões (US$ 20 milhões), ganhos acumulados em US$ 130 milhões (R$ 700 milhões) e a posse de outros bens e propriedades valiosas. No entanto, o juiz não atendeu ao pedido e aceitou a casa de Rozier como garantia. Além de entregar o passaporte, o juiz também ordenou que Rozier está proibido de se envolver com qualquer tipo de aposta até o julgamento, marcada para dezembro, no Brooklyn, em Nova York. Rozier é suspeito de fornecer informações valiosas de bastidores da liga para favorecer apostadores. Segundo investigação do FBI, casas de apostas de vários estados norte-americanos sinalizaram interesse suspeito nas estatísticas de Rozier antes do jogo entre Charlotte Hornets, clube que ele defendia à época, e New Orleans Pelicans, em 23 de março de 2023. Ainda de acordo com a investigação, uma única pessoa fez 30 apostas em um intervalo de 46 minutos relacionadas ao desempenho de Rozier nesta partida em questão. Porém, o jogador precisou deixar a quadra contra o New Orleans Pelicans após dez minutos, alegando uma lesão no pé. Com isso, o apostador teve um retorno positivo de cerca de R$ 74 mil (US$ 13.759). A NBA também já havia investigado Rozier, mas não conseguiu determinar que o atleta seria culpado pelo envolvimento no esquema ilegal de apostas. Ao todo, o FBI identificou sete partidas suspeitas, entre 2023 e 2024, que contaram com o envolvimento do ala. Além de Rozier, o técnico do Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, e o ex-jogador do Cleveland Cavaliers, Damon Jones, também foram detidos na quinta. Billups é suspeito de envolvimento em fraudes em partidas de pôquer que contavam com a participação da máfia, enquanto Damon Jones teria atuado em ambos os esquemas. Em comunicado oficial, a NBA decidiu afastar Rozier e Billups de seus times e afirmou que vai continuar cooperando com as autoridades. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Terry Tozier COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu recebe o Avaí na Curuzu e confronto entre os clubes é marcado pelo equilíbrio; veja números Papão tenta se manter vivo na Série B, contra um Avaí que possui chances mínimas de acesso 24.10.25 17h30 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Paysandu, Avaí alia ataque eficiente e defesa disciplinada Time catarinense tem um dos melhores ataques da Série B e aposta em jogo direto e controle defensivo para encerrar a temporada com segurança 24.10.25 16h36 Futebol Atleta do Remo faz rifa para disputar Surdolimpíadas no Japão José Ribamar, nadador paraense, busca arrecadar R$ 25 mil para representar o Brasil nas Surdolimpíadas em Tóquio. 24.10.25 15h00 Corrida do Círio Especialistas dão dicas de preparação segura para a Corrida do Círio 2025 Médico e educador físico falam sobre cuidados à saúde e rotinas de treino. 24.10.25 12h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Leão na Liberta? Técnico do Racing aparece com camisa do 'Remo' em jogo da Libertadores; entenda Gustavo Costas veste uniforme histórico do time argentino e e repercute entre paraenses 23.10.25 11h19 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (24/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 24.10.25 7h00 Futebol Belém é oferecida à Conmebol para receber a final da Libertadores de 2025 Conmebol estuda mudar o local da decisão, marcada para Lima, no Peru, no dia 29 de novembro, por conta dos problemas políticos enfrentados no país. 24.10.25 12h10 HOJE TEM LEÃO Sem os goleiros titulares, Cuiabá e Remo fazem duelo decisivo na noite de hoje Leão busca sexta vitória seguida e acabar com as pretensões do time cuiabano de ainda entrar no G4 24.10.25 7h07