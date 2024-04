Jogador da África do Sul morre aos 24 anos após tentativa de assalto

Luke Fleurs, de 24 anos, que atuava como zagueiro pelo Kaizer Chiefs, foi assassinado a tiros nesta quarta-feira (4) durante uma tentativa de assalto na cidade de Joanesburgo, capital da África do Sul. Ele chegou a ser encaminhado para o hospital, mas não resistiu.

Segundo informações da polícia local, Luke estava em um posto de gasolina quando foi abordado por dois bandidos armados. Os criminosos ordenaram que ele saísse do carro, o retiraram do veículo e, em seguida, dispararam contra ele.

O jovem zagueiro era uma das promessas do futebol sul-africano. Ele havia disputado as Olimpíadas de Tóquio com a seleção sub-23 do país e também tinha uma convocação para a seleção principal.

O Kaizer Chiefs, clube onde Fleurs jogava, emitiu uma nota oficial lamentando a morte do jogador. "Estamos profundamente chocados e tristes ao saber do trágico falecimento de um de nossos jogadores. A direção, os jogadores e a comissão técnica do clube estão profundamente afetados. Enviamos nossas condolências à família e aos amigos de Luke", divulgou o clube.

Zizi Kodwa, ministro do Esporte da África do Sul, também se pronunciou sobre o crime. "Estou triste por outra vida ser perdida tão cedo devido à violência. Meus pensamentos estão com as famílias Fleurs e Amakhosi", afirmou.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)