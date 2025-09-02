João Pedro vê Maracanã como palco especial e celebra boa fase: 'Começo de uma história linda' Aos 23 anos, o centroavante subiu de patamar desde que brilhou com a camisa do Chelsea no Mundial de Clubes da Fifa. Estadão Conteúdo 02.09.25 15h28 Sob o status de grande esperança nesta lista de convocados feita pelo treinador Carlo Ancelotti para os dois últimos jogos da seleção brasileira nesta Eliminatória da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026, o atacante João Pedro uniu na entrevista coletiva desta terça-feira, o prazer (de estar convocado) e a responsabilidade (pelas cobranças) ao comentar o seu atual momento na carreira. Contra o Chile, adversário desta quinta-feira, no Maracanã, ele elegeu o lendário estádio carioca como especial em sua trajetória. "Foi aqui que fiz o primeiro gol, o primeiro hat-trick. É um momento muito especial não só para mim como para minha família. Estou feliz em defender a seleção e espero que possa sair meu primeiro gol", afirmou o atacante. Aos 23 anos, o centroavante subiu de patamar desde que brilhou com a camisa do Chelsea no Mundial de Clubes da Fifa, disputado no meio do ano, nos Estados Unidos, e que teve o time inglês como campeão. Diante da expectativa criada, ele assumiu a responsabilidade e disse estar preparado. "Estou realizando um sonho. Sou um jogador jovem que busca o seu espaço. Sigo no caminho certo. Estou no Chelsea, na seleção, e isso é só o começo de uma história linda que está por vir", afirmou o jogador. Na coletiva, João Pedro comentou sobre a sua evolução e afirmou que o futebol europeu tem sido decisivo para o seu aprimoramento. "Sou um camisa 9 versátil e busco sempre estar ativo. Quero ajudar na criação de jogadas e consigo atuar também como um camisa 10", disse. Revelado pelo Fluminense e com passagens também pelo Watford e Brighton, ambos da Inglaterra, João Pedro afirmou que a sua essência, no fundo, continua a mesma. "As pessoas me olham de outra forma e cada vez vão esperar mais de mim. O João Pedro de dois anos atrás buscava estar aqui. Hoje, sou um dos jogadores mais vistos da Europa. Mas tenho de seguir evoluindo para tudo continuar dando certo. A seleção brasileira realiza ainda mais um treino nesta quarta-feira, onde Carlo Ancelotti vai definir a equipe que enfrenta o Chile na quinta-feira. O último duelo é na próxima terça-feira, contra a Bolívia. Já classificada para a Copa de 2026, a equipe nacional tem a mesma pontuação do Equador (25), mas figura na terceira colocação pelos critérios de desempate. Com dez pontos a mais (35), a Argentina lidera as Eliminatórias de forma isolada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira coletiva João Pedro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo avança com laudos, encaminha retorno ao Baenão e projeta mais partidas no estádio em 2025 Reestreia azulina em casa deverá ser diante do Atlético-GO, pela 27ª rodada da Série B. 02.09.25 14h03 Futebol Para desenvolver novos atletas, FPF lança segunda edição do Circuito Paraense de Futebol de Base Torneio visa potencializar novos talentos do futebol no Estado 02.09.25 12h26 Música e futebol Remo ou Paysandu? Gilberto Gil explica relação com equipes do Pará Cantor brasileiro falou sobre os "dois azuis" de Belém e dificuldade para escolher 02.09.25 11h50 Futebol O que espera por Marcos Braz? 02.09.25 9h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Campeonato Brasileiro movimenta o futebol nesta terça-feira 02.09.25 7h00 Vai lotar? Com preços promocionais, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Volta Redonda-RJ Time bicolor volta a jogar no Mangueirão em duelo válido pela 25ª rodada da Série B 02.09.25 11h08 Música e futebol Remo ou Paysandu? Gilberto Gil explica relação com equipes do Pará Cantor brasileiro falou sobre os "dois azuis" de Belém e dificuldade para escolher 02.09.25 11h50 Futebol Sem rendimento, Benítez é o quarto estrangeiro a deixar o Paysandu em 2025 Clube bicolor anunciou a saída do jogador paraguaio na última segunda-feira (1º) após baixo rendimento no time 02.09.25 10h36