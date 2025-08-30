João Pedro marca e Estêvão sai aplaudido de pé em triunfo do Chelsea sobre o Fulham Estadão Conteúdo 30.08.25 12h12 O Chelsea contou com o brilho dos atacantes brasileiros João Pedro e Estêvão para vencer mais uma partida na Premier League. O conjunto azul venceu por 2 a 0 o rival da zona oeste de Londres, neste sábado, no estádio Stamford Bridge, e chegou a sete pontos em nove disputados na competição. Contratado durante o Mundial de Clubes, vindo do Brighton, João Pedro deu sequência à fase artilheira e abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo, de cabeça, após escanteio cobrado por Enzo Fernández - foi seu segundo gol na Premier League em dois jogos. Fernández, de pênalti, ampliou o placar no segundo tempo. Estêvão também foi titular e empolgou a torcida com sua habilidade e velocidade, além de dar trabalho ao goleiro Leno em finalização que por pouco não encontrou a rede. Quando foi substituído por Gittens, aos 22 minutos da etapa complementar, saiu aplaudido de pé pelos torcedores azuis. Convocado por Carlo Ancelotti para as partidas finais das Eliminatórias Sul-Americanas, o volante Andrey Santos entrou no fim do segundo tempo, na vaga Tyrique George, e ajudou a fechar o meio de campo até o apito final. O técnico Marco Silva, do Fulham, não escondeu a irritação com decisões do VAR que beneficiaram o time da casa. Na primeira metade, Josh King teve um gol anulado por falta do brasileiro Rodrigo Muniz assinalada na jogada. Na etapa final, ele reclamou do pênalti marcado por toque na mão de Sessegnon - João Pedro teria empurrado um adversário anteriormente. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Premier League Chelsea Fulham João Pedro Estêvão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ESPORTE CBF divulga áudio do VAR de pênalti polêmico que rendeu vitória ao Criciúma Pela conversa, é possível ouvir um dos assistentes de vídeos comentando ao árbitro que a bola tocou no braço do atacante do Tigre e não no jogador azulino 30.08.25 11h20 SÉRIE B ‘Torcedor tem o direito de cobrar, mas precisa acreditar em nós’, diz Jaderson Azulino acredita em evolução do time e mira resultado positivo contra o Amazonas. 29.08.25 18h50 SÉRIE B Leandro Vilela destaca necessidade de reação imediata do Paysandu: ‘Precisamos pontuar’ Meia reconhece momento difícil, pede pontuação diante do CRB e projeta mudança de postura para sair da zona de rebaixamento 29.08.25 16h29 FUTEBOL Vai sair? Atacante pode trocar o Remo por clube da Série A do Brasileirão Atacante Pedro Rocha está na mira do São Paulo. Jogador é o artilheiro da Série B e possui uma multa rescisória de R$30 milhões 29.08.25 15h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPORTE CBF divulga áudio do VAR de pênalti polêmico que rendeu vitória ao Criciúma Pela conversa, é possível ouvir um dos assistentes de vídeos comentando ao árbitro que a bola tocou no braço do atacante do Tigre e não no jogador azulino 30.08.25 11h20 É HOJE! Com retornos, Paysandu visita o CRB em busca de reação para sair da lanterna da Série B Lobo quer vencer para encerrar o jejum de vitórias que já dura mais de um mês e permanecer na luta contra o rebaixamento 30.08.25 7h07 Futebol CBF prepara mudanças na Série D, Copa Verde e Copa do Brasil; veja como serão! Objetivo é ampliar o calendário dos clubes e reduzir a sobrecarga das equipes da Série A e B 21.08.25 15h22 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (30/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Liga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 30.08.25 7h00