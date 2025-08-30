Capa Jornal Amazônia
João Pedro marca e Estêvão sai aplaudido de pé em triunfo do Chelsea sobre o Fulham

Estadão Conteúdo

O Chelsea contou com o brilho dos atacantes brasileiros João Pedro e Estêvão para vencer mais uma partida na Premier League. O conjunto azul venceu por 2 a 0 o rival da zona oeste de Londres, neste sábado, no estádio Stamford Bridge, e chegou a sete pontos em nove disputados na competição.

Contratado durante o Mundial de Clubes, vindo do Brighton, João Pedro deu sequência à fase artilheira e abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo, de cabeça, após escanteio cobrado por Enzo Fernández - foi seu segundo gol na Premier League em dois jogos. Fernández, de pênalti, ampliou o placar no segundo tempo.

Estêvão também foi titular e empolgou a torcida com sua habilidade e velocidade, além de dar trabalho ao goleiro Leno em finalização que por pouco não encontrou a rede. Quando foi substituído por Gittens, aos 22 minutos da etapa complementar, saiu aplaudido de pé pelos torcedores azuis.

Convocado por Carlo Ancelotti para as partidas finais das Eliminatórias Sul-Americanas, o volante Andrey Santos entrou no fim do segundo tempo, na vaga Tyrique George, e ajudou a fechar o meio de campo até o apito final.

O técnico Marco Silva, do Fulham, não escondeu a irritação com decisões do VAR que beneficiaram o time da casa. Na primeira metade, Josh King teve um gol anulado por falta do brasileiro Rodrigo Muniz assinalada na jogada. Na etapa final, ele reclamou do pênalti marcado por toque na mão de Sessegnon - João Pedro teria empurrado um adversário anteriormente.

Palavras-chave

futebol

Premier League

Chelsea

Fulham

João Pedro

Estêvão
