Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

João Pedro mantém embalo pela seleção, faz 3 e Chelsea vira duelo por Champions com Aston Villa

Estadão Conteúdo

Em jogo com quatro gols brasileiros, o Chelsea virou em alto estilo o confronto direto por vaga na Champions League na casa do Aston Villa, por 4 a 1, com hat-trick do centroavante João Pedro, mais um atacante de olho em vaga na seleção para a Copa do Mundo.

Atuando fora de casa e tentando reduzir a desvantagem para o quarto colocado a três pontos (caiu para 51 a 48), o Chelsea saiu perdendo para o Aston Villa com golaço de letra do volante brasileiro Douglas Luiz logo aos cinco minutos.

Depois de enorme pressão e chances desperdiçadas, João Pedro, de olho na camisa 9 da seleção - briga diretamente com Matheus Cunha e Igor Jesus, com Igor Thiago correndo por fora - entrou em ação de maneira decisiva.

O atacante empatou de carrinho, aos 34 minutos, após cruzamento de Gusto. Apareceu bem posicionado na segunda trave para calar o estádio. Nem deu tempo para comemoração e novamente os mandantes comemoravam um gol. Watkins surgiu bem no contragolpe e mandou às redes. A posição era ajustada e o lance acabou anulado após revisão do VAR.

A etapa foi até 52 minutos e foi o suficiente para a revelação do Fluminense voltar às redes. João Pedro, desta vez servido por Enzo Fernandez, mostrou enorme frieza na cara do campeão mundial argentino Emiliano Martínez, para anotar o segundo em linda cavadinha.

Estrela do Chelsea, Cole Palmer soltou uma bomba aos 10 minutos para deixar os visitantes em situação mais cômoda na partida ao anotar o terceiro gol. A jogada começou com João Pedro e o meia apareceu livre após a bola mal afastada pelo goleiro.

O hat-trick de João Pedro saiu em um contragolpe de manual e desta vez com enorme facilidade para o centroavante. Garnacho não foi egoísta e, mesmo sozinho na área, rolou para o brasileiro apenas empurrar às redes vazias. Substituído aos 41 minutos, saiu de campo bastante celebrado pelo técnico Liam Rosenior.

Nos últimos oito jogos do Chelsea, tirando o embate com o Arsenal, no qual passou em branco na rodada passada, João Pedro anotou oito vezes e ainda distribuiu quatro assistências, sendo disparado um dos brasileiros mais em evidência na Inglaterra.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Premier League

Chelsea

Aston Villa

João Pedro
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Destaque do Remo, Alef Manga é o jogador com a maior nota de fevereiro, aponta site

Jogador azulino somou a melhor média em cinco jogos no mês

04.03.26 12h47

futebol

Janela internacional fecha, mas clubes brasileiros ganham período extra para contratações; entenda

CBF abriu um período extra para movimentações entre as equipes brasileiras

04.03.26 11h47

mais esportes

Tenista paraense é vice-campeã nas duplas no Circuito Nacional CBT Infantojuvenil

Ao lado da baiana Helena Meireles, Sophia Silva conquistou o segundo lugar na categoria até 12 anos

04.03.26 10h57

Futebol

CBF sorteia grupos da Copa Norte 2026; saiba os adversários de Remo, Paysandu e Águia

Primeira rodada está prevista para os dias 25 ou 26 de março, com a fase de grupos se estendendo até 29 ou 30 de abril.

03.03.26 15h12

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa do Brasil, Bundesliga, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira

04.03.26 7h00

RENDIMENTO

Se o jogo acabasse no intervalo, o Remo estaria no G4 do Brasileirão

Queda de rendimento no segundo tempo tem custado pontos ao Leão, que faz bons 45 minutos iniciais, mas perde força após a volta do vestiário

04.03.26 8h00

CORRIDA

Fórmula 1: confira o horário e onde assistir ao GP da Austrália

Corrida em Melbourne abre a temporada da F1 e marca retorno da Globo às transmissões

04.03.26 9h16

Futebol

CBF sorteia grupos da Copa Norte 2026; saiba os adversários de Remo, Paysandu e Águia

Primeira rodada está prevista para os dias 25 ou 26 de março, com a fase de grupos se estendendo até 29 ou 30 de abril.

03.03.26 15h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda