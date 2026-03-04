João Pedro mantém embalo pela seleção, faz 3 e Chelsea vira duelo por Champions com Aston Villa Estadão Conteúdo 04.03.26 18h54 Em jogo com quatro gols brasileiros, o Chelsea virou em alto estilo o confronto direto por vaga na Champions League na casa do Aston Villa, por 4 a 1, com hat-trick do centroavante João Pedro, mais um atacante de olho em vaga na seleção para a Copa do Mundo. Atuando fora de casa e tentando reduzir a desvantagem para o quarto colocado a três pontos (caiu para 51 a 48), o Chelsea saiu perdendo para o Aston Villa com golaço de letra do volante brasileiro Douglas Luiz logo aos cinco minutos. Depois de enorme pressão e chances desperdiçadas, João Pedro, de olho na camisa 9 da seleção - briga diretamente com Matheus Cunha e Igor Jesus, com Igor Thiago correndo por fora - entrou em ação de maneira decisiva. O atacante empatou de carrinho, aos 34 minutos, após cruzamento de Gusto. Apareceu bem posicionado na segunda trave para calar o estádio. Nem deu tempo para comemoração e novamente os mandantes comemoravam um gol. Watkins surgiu bem no contragolpe e mandou às redes. A posição era ajustada e o lance acabou anulado após revisão do VAR. A etapa foi até 52 minutos e foi o suficiente para a revelação do Fluminense voltar às redes. João Pedro, desta vez servido por Enzo Fernandez, mostrou enorme frieza na cara do campeão mundial argentino Emiliano Martínez, para anotar o segundo em linda cavadinha. Estrela do Chelsea, Cole Palmer soltou uma bomba aos 10 minutos para deixar os visitantes em situação mais cômoda na partida ao anotar o terceiro gol. A jogada começou com João Pedro e o meia apareceu livre após a bola mal afastada pelo goleiro. O hat-trick de João Pedro saiu em um contragolpe de manual e desta vez com enorme facilidade para o centroavante. Garnacho não foi egoísta e, mesmo sozinho na área, rolou para o brasileiro apenas empurrar às redes vazias. Substituído aos 41 minutos, saiu de campo bastante celebrado pelo técnico Liam Rosenior. Nos últimos oito jogos do Chelsea, tirando o embate com o Arsenal, no qual passou em branco na rodada passada, João Pedro anotou oito vezes e ainda distribuiu quatro assistências, sendo disparado um dos brasileiros mais em evidência na Inglaterra. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Premier League Chelsea Aston Villa João Pedro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Destaque do Remo, Alef Manga é o jogador com a maior nota de fevereiro, aponta site Jogador azulino somou a melhor média em cinco jogos no mês 04.03.26 12h47 futebol Janela internacional fecha, mas clubes brasileiros ganham período extra para contratações; entenda CBF abriu um período extra para movimentações entre as equipes brasileiras 04.03.26 11h47 mais esportes Tenista paraense é vice-campeã nas duplas no Circuito Nacional CBT Infantojuvenil Ao lado da baiana Helena Meireles, Sophia Silva conquistou o segundo lugar na categoria até 12 anos 04.03.26 10h57 Futebol CBF sorteia grupos da Copa Norte 2026; saiba os adversários de Remo, Paysandu e Águia Primeira rodada está prevista para os dias 25 ou 26 de março, com a fase de grupos se estendendo até 29 ou 30 de abril. 03.03.26 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Bundesliga, Copa Sulamericana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 04.03.26 7h00 RENDIMENTO Se o jogo acabasse no intervalo, o Remo estaria no G4 do Brasileirão Queda de rendimento no segundo tempo tem custado pontos ao Leão, que faz bons 45 minutos iniciais, mas perde força após a volta do vestiário 04.03.26 8h00 CORRIDA Fórmula 1: confira o horário e onde assistir ao GP da Austrália Corrida em Melbourne abre a temporada da F1 e marca retorno da Globo às transmissões 04.03.26 9h16 Futebol CBF sorteia grupos da Copa Norte 2026; saiba os adversários de Remo, Paysandu e Águia Primeira rodada está prevista para os dias 25 ou 26 de março, com a fase de grupos se estendendo até 29 ou 30 de abril. 03.03.26 15h12