João Pedro entra no radar do Barcelona para reforçar o setor ofensivo, diz jornal Como as negociações com o rival espanhol tendem a ser complicadas, muito em função da rivalidade entre os dois clubes, o Barcelona vem ampliando o seu olhar no mercado Estadão Conteúdo 28.04.26 15h36 João Pedro (Instagram @joaopedro.oficial) Destaque do Chelsea, João Pedro pode trocar a badalada Premier League pelo futebol espanhol. Disposta a buscar reforços pontuais para aumentar o nível competitivo da equipe na próxima temporada, a diretoria do Barcelona tem o centroavante brasileiro como uma das opções para melhorar seu ataque. O clube busca um camisa 9 diante da iminente saída de Robert Lewandowski, de 37 anos, para a Juventus, e o atleta revelado pelo Fluminense surge como alternativa a Julián Álvarez, do Atlético de Madrid. Como as negociações com o rival espanhol tendem a ser complicadas, muito em função da rivalidade entre os dois clubes, o Barcelona vem ampliando o seu olhar no mercado. João Pedro tem contrato com o Chelsea até 2033 e possui um valor de mercado de 75 milhões de euros (algo em torno de R$ 440 milhões). Em alta pela boa fase no time inglês, o centroavante tem um estilo que se encaixa ao plano de jogo adotado pelo treinador alemão Hansi Flick. No futebol inglês desde 2019, quando trocou o Fluminense pelo Watford, o artilheiro se transferiu para o Chelsea durante o Mundial de Clubes do ano passado. Rapidamente ele entrou na equipe e foi peça fundamental para a conquista do título do torneio, que foi realizado nos Estados Unidos. Embora a equipe azul esteja longe da briga pelo título (ocupa apenas a oitava posição no Campeonato Inglês), João Pedro vem fazendo a sua parte. Em 46 jogos, ele balançou as redes em 19 oportunidades e deu seis assistências. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol João Pedro radar Barcelona COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Paysandu envia à Justiça plano de pagamento de dívidas da recuperação judicial Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo presidente bicolor, Márcio Tuma. 28.04.26 17h02 Mais Esportes Após alta demanda, Corrida do Sal 2026 abre 2º lote de inscrições nesta quarta-feira (29) Nova etapa custa R$ 119 e vem após esgotamento rápido do primeiro lote. 28.04.26 16h33 Futebol Já eliminado da Copa Norte, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Galvez-AC Partida será realizada em Castanhal, no estádio Modelão. 28.04.26 16h11 FUTEBOL Vice-presidente detalha construção do CT e diz que diretoria investiu mais de R$1 milhão no NASP Leão Azul não possui CT e isso prejudica muito o elenco azulino 28.04.26 16h04 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo pode ter mais um desfalque contra o Botafogo pelo Brasileirão Leão Azul pode não ter o lateral-direito Marcelinho, que sentiu dores e segue em tratamento 28.04.26 14h03 FUTEBOL Presidente do Remo fala sobre Manoelzinho Ribeiro no clube: 'Não é diretor de porr# nenhuma' Mandatário azulino afirmou que Manoelzinho Ribeiro não manda em nada dentro do Remo e que é um colaborador que ajudou em todos os acessos do clube 28.04.26 11h18 FUTEBOL Saiba o que o Paysandu precisa para se classificar na Copa Norte Papão enfrenta o Trem-AP, fora de casa, em um confronto direto pela vaga na semifinal da Copa Norte 2026 27.04.26 20h06 la liga Goleiro que deu soco em adversário pode perder até 12 jogos; dirigente discorda: 'Devia ser meses' Na visão do dirigente, esta é a hora de a federação dar uma punição exemplar para coibir a violência no campeonato espanhol 28.04.26 14h41