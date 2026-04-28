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João Pedro entra no radar do Barcelona para reforçar o setor ofensivo, diz jornal

Como as negociações com o rival espanhol tendem a ser complicadas, muito em função da rivalidade entre os dois clubes, o Barcelona vem ampliando o seu olhar no mercado

Estadão Conteúdo
fonte

João Pedro (Instagram @joaopedro.oficial)

Destaque do Chelsea, João Pedro pode trocar a badalada Premier League pelo futebol espanhol. Disposta a buscar reforços pontuais para aumentar o nível competitivo da equipe na próxima temporada, a diretoria do Barcelona tem o centroavante brasileiro como uma das opções para melhorar seu ataque.

O clube busca um camisa 9 diante da iminente saída de Robert Lewandowski, de 37 anos, para a Juventus, e o atleta revelado pelo Fluminense surge como alternativa a Julián Álvarez, do Atlético de Madrid.

Como as negociações com o rival espanhol tendem a ser complicadas, muito em função da rivalidade entre os dois clubes, o Barcelona vem ampliando o seu olhar no mercado.

João Pedro tem contrato com o Chelsea até 2033 e possui um valor de mercado de 75 milhões de euros (algo em torno de R$ 440 milhões). Em alta pela boa fase no time inglês, o centroavante tem um estilo que se encaixa ao plano de jogo adotado pelo treinador alemão Hansi Flick.

No futebol inglês desde 2019, quando trocou o Fluminense pelo Watford, o artilheiro se transferiu para o Chelsea durante o Mundial de Clubes do ano passado. Rapidamente ele entrou na equipe e foi peça fundamental para a conquista do título do torneio, que foi realizado nos Estados Unidos.

Embora a equipe azul esteja longe da briga pelo título (ocupa apenas a oitava posição no Campeonato Inglês), João Pedro vem fazendo a sua parte. Em 46 jogos, ele balançou as redes em 19 oportunidades e deu seis assistências.

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