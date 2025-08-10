João Pedro e Estêvão brilham em goleada do Chelsea sobre o Milan A partida também marcou a estreia, discreta, do meia Luka Modric na equipe italiana, mas o Chelsea foi dominante e não encontrou dificuldades para golear. Estadão Conteúdo 10.08.25 14h08 Quarto colocado no último Campeonato Inglês, o Chelsea mostrou que chega forte para a temporada após acertar a chegada de uma dupla de ataque brasileira. Assim como na vitória sobre o Bayer Leverkusen, na sexta-feira, João Pedro e Estêvão brilharam novamente em um amistoso de pré-temporada, neste domingo, em Londres, e ajudaram o conjunto azul a derrotar o Milan por 4 a 1. A partida marcou a estreia, discreta, do meia Luka Modric na equipe italiana, mas o Chelsea foi dominante e não encontrou dificuldades para golear. João Pedro, que reforçou o time londrino durante o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, marcou seu quinto gol em cinco jogos após deixar o Brighton, desta vez, de cabeça - ainda provocou a expulsão de Coubis, que já havia inaugurado o placar com um gol contra. Estêvão, por sua vez, foi acionado pelo técnico Enzo Maresca no decorrer do segundo tempo. O ex-palmeirense foi agarrado na área e sofreu o pênalti convertido por Delap. Com boa movimentação e uma finalização que quase acabou no fundo da rede, o jovem empolgou a torcida presente no estádio Stamford Bridge. Fofana ainda descontou para o Milan, mas outro brasileiro, Andrey, fez o passe para Delap marcar mais um e fechar o placar em 4 a 1, já nos minutos finais da partida. Embalado por boas apresentações e pelos reforços, o Chelsea estreia no Campeonato Inglês no próximo domingo, às 10h (horário de Brasília), diante do Crystal Palace, que neste domingo se sagrou campeão da Supercopa da Inglaterra, no estádio Stamford Bridge. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol amistoso Chelsea Milan João Pedro Estêvão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Corrida do Círio 2025 já tem mais de 3 mil inscritos e expectativa é de superar 7 mil participantes Inscrições para a maior corrida de rua da Amazônia termina no dia 14 de outubro. 10.08.25 9h30 SÉRIE D Tuna enfrenta o Maranhão neste domingo para tentar fazer história Time cruzmaltino precisa de quatro gols de diferença para se classificar na competição 10.08.25 9h00 Futebol De pai para filho: técnico do Remo, António Oliveira herdou a paixão pelo futebol do pai António Oliveira é filho do ícone do futebol português Toni Oliveira 10.08.25 8h30 Carlos Ferreira Futebol brasileiro tem “faroeste” nas categorias de base 10.08.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (10/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pela Supercopa da Inglaterra e Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol neste domingo 10.08.25 7h00 Futebol Em meio aos jogos da Série B, técnico e auxiliar do Paysandu estreitam laços no Dia dos Pais A relação profissional começou em 2024, quando Claudinei trocou a Chapecoense pelo Guarani e hoje se consolida no comando técnico do Papão da Amazônia 10.08.25 8h00 DIA DOS PAIS Canoagem une pai e filho em aventuras pelos rios do Pará De Belém ao Araguaia, passando por Santarém e ilhas amazônicas, pai e filho compartilham travessias que moldaram uma parceria dentro e fora da água 10.08.25 7h07 SÉRIE D Tuna enfrenta o Maranhão neste domingo para tentar fazer história Time cruzmaltino precisa de quatro gols de diferença para se classificar na competição 10.08.25 9h00