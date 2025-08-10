Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

João Pedro e Estêvão brilham em goleada do Chelsea sobre o Milan

A partida também marcou a estreia, discreta, do meia Luka Modric na equipe italiana, mas o Chelsea foi dominante e não encontrou dificuldades para golear.

Estadão Conteúdo

Quarto colocado no último Campeonato Inglês, o Chelsea mostrou que chega forte para a temporada após acertar a chegada de uma dupla de ataque brasileira. Assim como na vitória sobre o Bayer Leverkusen, na sexta-feira, João Pedro e Estêvão brilharam novamente em um amistoso de pré-temporada, neste domingo, em Londres, e ajudaram o conjunto azul a derrotar o Milan por 4 a 1.

A partida marcou a estreia, discreta, do meia Luka Modric na equipe italiana, mas o Chelsea foi dominante e não encontrou dificuldades para golear. João Pedro, que reforçou o time londrino durante o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, marcou seu quinto gol em cinco jogos após deixar o Brighton, desta vez, de cabeça - ainda provocou a expulsão de Coubis, que já havia inaugurado o placar com um gol contra.

Estêvão, por sua vez, foi acionado pelo técnico Enzo Maresca no decorrer do segundo tempo. O ex-palmeirense foi agarrado na área e sofreu o pênalti convertido por Delap. Com boa movimentação e uma finalização que quase acabou no fundo da rede, o jovem empolgou a torcida presente no estádio Stamford Bridge.

Fofana ainda descontou para o Milan, mas outro brasileiro, Andrey, fez o passe para Delap marcar mais um e fechar o placar em 4 a 1, já nos minutos finais da partida.

Embalado por boas apresentações e pelos reforços, o Chelsea estreia no Campeonato Inglês no próximo domingo, às 10h (horário de Brasília), diante do Crystal Palace, que neste domingo se sagrou campeão da Supercopa da Inglaterra, no estádio Stamford Bridge.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

amistoso

Chelsea

Milan

João Pedro

Estêvão
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Mais esportes

Corrida do Círio 2025 já tem mais de 3 mil inscritos e expectativa é de superar 7 mil participantes

Inscrições para a maior corrida de rua da Amazônia termina no dia 14 de outubro. 

10.08.25 9h30

SÉRIE D

Tuna enfrenta o Maranhão neste domingo para tentar fazer história

Time cruzmaltino precisa de quatro gols de diferença para se classificar na competição

10.08.25 9h00

Futebol

De pai para filho: técnico do Remo, António Oliveira herdou a paixão pelo futebol do pai

António Oliveira é filho do ícone do futebol português Toni Oliveira

10.08.25 8h30

Carlos Ferreira

Futebol brasileiro tem “faroeste” nas categorias de base

10.08.25 7h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (10/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Jogos pela Supercopa da Inglaterra e Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol neste domingo

10.08.25 7h00

Futebol

Em meio aos jogos da Série B, técnico e auxiliar do Paysandu estreitam laços no Dia dos Pais

A relação profissional começou em 2024, quando Claudinei trocou a Chapecoense pelo Guarani e hoje se consolida no comando técnico do Papão da Amazônia

10.08.25 8h00

DIA DOS PAIS

Canoagem une pai e filho em aventuras pelos rios do Pará

De Belém ao Araguaia, passando por Santarém e ilhas amazônicas, pai e filho compartilham travessias que moldaram uma parceria dentro e fora da água

10.08.25 7h07

SÉRIE D

Tuna enfrenta o Maranhão neste domingo para tentar fazer história

Time cruzmaltino precisa de quatro gols de diferença para se classificar na competição

10.08.25 9h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda