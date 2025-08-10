João Pedro e Estêvão brilham em goleada do Chelsea sobre o Milan

Quarto colocado no último Campeonato Inglês, o Chelsea mostrou que chega forte para a temporada após acertar a chegada de uma dupla de ataque brasileira. Assim como na vitória sobre o Bayer Leverkusen, na sexta-feira, João Pedro e Estêvão brilharam novamente em um amistoso de pré-temporada, neste domingo, em Londres, e ajudaram o conjunto azul a derrotar o Milan por 4 a 1.

A partida marcou a estreia, discreta, do meia Luka Modric na equipe italiana, mas o Chelsea foi dominante e não encontrou dificuldades para golear. João Pedro, que reforçou o time londrino durante o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, marcou seu quinto gol em cinco jogos após deixar o Brighton, desta vez, de cabeça - ainda provocou a expulsão de Coubis, que já havia inaugurado o placar com um gol contra.

Estêvão, por sua vez, foi acionado pelo técnico Enzo Maresca no decorrer do segundo tempo. O ex-palmeirense foi agarrado na área e sofreu o pênalti convertido por Delap. Com boa movimentação e uma finalização que quase acabou no fundo da rede, o jovem empolgou a torcida presente no estádio Stamford Bridge.

Fofana ainda descontou para o Milan, mas outro brasileiro, Andrey, fez o passe para Delap marcar mais um e fechar o placar em 4 a 1, já nos minutos finais da partida.

Embalado por boas apresentações e pelos reforços, o Chelsea estreia no Campeonato Inglês no próximo domingo, às 10h (horário de Brasília), diante do Crystal Palace, que neste domingo se sagrou campeão da Supercopa da Inglaterra, no estádio Stamford Bridge.