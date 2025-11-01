João Pedro decide, e Chelsea vence clássico contra o Tottenham pela Premier League Estadão Conteúdo 01.11.25 17h25 Com gol decisivo do brasileiro João Pedro, o Chelsea venceu o Tottenham por 1 a 0 neste sábado, no Tottenham Hotspur Stadium, no clássico londrino válido pela 10ª rodada da Premier League (Campeonato Inglês). Vindo de derrota na nona rodada da competição para o Sunderland, o Chelsea buscava a recuperação e encostar na parte de cima da tabela. Por outro lado, o Tottenham chegou para o clássico como vice-líder da Premier League e embalado por vitória sobre o Everton por 3 a 0. No primeiro tempo, o Chelsea foi quem dominou as ações ofensivas. Apostando na pressão alta, o time conseguiu roubar a bola no campo de ataque e criou as duas grandes chances. Na primeira, o João Pedro parou na defesa do goleiro Vicario. Mas na segunda, após receber passe de Caicedo, o brasileiro abriu o placar para a equipe do oeste de Londres. Na segunda etapa, o Tottenham buscou o empate principalmente na bola parada. No entanto, a estratégia não deu resultado. O Chelsea manteve a mesma postura e criou várias oportunidades para ampliar a vantagem, mas acabou desperdiçando. Com isso, o gol marcado por João Pedro garantiu a vitória dos visitantes. Com o resultado, o Chelsea chegou aos 17 pontos, mesma pontuação do rival, que também briga pelas primeiras posições. Na sequência da temporada, os dois times voltam a campo pela Champions League. Na terça-feira, às 17h, o Tottenham recebe o Copenhagen, em Londres. Já o Chelsea encara o Qarabag, na quarta-feira, às 14h45, no Azerbaijão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Premier League Chelsea João Pedro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 FUTEBOL Com pés de galinha e asas, Remo provoca o Paysandu após rebaixamento para a Série C O Leão não deixou barato a queda do Paysandu para a Série C e fez a festa do Fenômeno Azul nas redes sociais 31.10.25 22h15 Futebol Paysandu vence o Tiradentes e conquista o Campeonato Paraense Feminino 2025 Final foi decidida com gols na segunda etapa, de Irley e Letícia. Este é o quarto título do Paysandu na competição. 31.10.25 17h41 RECOMEÇO Ex-Remo e Paysandu, Leandro Carvalho tenta recomeço no futebol do México Aos 30 anos, atacante paraense defende o Tlaxcala, da segunda divisão do México, após lesão e sequência de clubes sem destaque no Brasil 31.10.25 16h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 VAGA GARANTIDA Paysandu é o 17º time confirmado na Série C 2026; veja outros times que disputarão a competição Com 17 equipes já definidas, a composição completa da Série C 2026 será conhecida em 22 de novembro, data da última rodada da Série B 31.10.25 22h31 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (01/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 01.11.25 7h00 Futebol ‘Cayxão’ fechado: Paysandu perde para o Atlético-GO e confirma rebaixamento à Série C de 2026 O dia 31 de outubro marca oficialmente a queda bicolor à Série C, de onde havia saído com muito custo em 2023 31.10.25 21h03