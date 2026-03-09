João Fonseca vence Tommy Paul por 2 sets a 0 e avança às oitavas em Indian Wells Com a vitória, Fonseca enfrentará na próxima fase o italiano Jannik Sinner Estadão Conteúdo 09.03.26 8h22 O brasileiro João Fonseca venceu o americano Tommy Paul por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em 1h22min. A partida terminou na madrugada desta segunda-feira, 9, e garantiu ao tenista vaga nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells, disputado na Califórnia. Com a vitória, Fonseca enfrentará na próxima fase o italiano Jannik Sinner, que derrotou o canadense Denis Shapovalov em partida disputada mais cedo neste domingo, 8. O número dois do mundo, vencedor de quatro Grand Slams, ele busca o seu primeiro troféu em Indian Wells. Fonseca iniciou a partida com vantagem ao confirmar seu primeiro saque e conquistar um ponto no serviço do adversário logo no início, abrindo 2/0. Em seguida, manteve regularidade nas trocas de bola e ampliou para 3/0. O brasileiro voltou a vencer um game no saque do americano Tommy Paul e chegou a 4/1 no placar. Paul ainda conseguiu confirmar um game e reduzir a diferença, mas o brasileiro manteve o controle da parcial. Com novo break, abriu 5/2 e fechou o primeiro set em 6/2. Após o término da parcial, o tenista pediu atendimento médico antes do início do segundo set. Na segunda parcial, Paul conseguiu vencer o primeiro game no saque de Fonseca e abriu 2/0. O brasileiro reagiu em seguida, , venceu um game no serviço do adversário e empatou o set em 2/2. A partir daí, passou a manter seus games de saque e seguiu equilibrando a disputa. Com o placar em 4/3, Fonseca voltou a vencer um game no saque de Paul após uma troca longa de bolas e abriu 5/3. Em seguida, fechou o set em 6/3, garantindo a vitória e sua classificação. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Indian Wells João Fonseca Tommy Paul COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 Futebol Ganso é poupado e não enfrenta o Remo; Fluminense possui mais dois desfalques Equipe das Laranjeiras pega o Leão Azul nesta quinta-feira (12), no Mangueirão, pelo Campeonato Brasileiro 12.03.26 16h13 FUTEBOL Lembra dele? Ex-Paysandu critica gramado da Curuzu: 'esse campo é horrível' O jogador não aliviou nas críticas ao gramado da Curuzu, que passou por reparos no final do ano passado e início desta temporada 12.03.26 15h22 futebol No Ver-o-Peso, torcedores do Remo demonstram confiança e projetam vitória sobre o Fluminense Feirantes azulinos estão otimistas para o duelo no Mangueirão pelo Brasileirão 12.03.26 12h32 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Águia vence fora de casa, avança na Copa do Brasil e garante premiação milionária Time de Marabá bate o Madureira por 1 a 0 no Rio de Janeiro e assegura mais de R$ 1 milhão com a classificação 12.03.26 20h30 CLASSIFICADO! Paysandu vence a Portuguesa-RJ na Curuzu e avança na Copa do Brasil Após suportar a pressão inicial da Portuguesa, Papão abriu o placar com Caio Mello e dominou o segundo tempo, ampliando com Kleiton Pego e Marcinho 11.03.26 23h27 NÃO DEU ÁGUIA Tuna luta, sai na frente, mas cai nos pênaltis para o Juventude e se despede da Copa do Brasil Tima gaúcho avança e enfrentará o Águia de Marabá na próxima fase 12.03.26 23h56 BRASILEIRÃO Remo é dominado pelo Fluminense e amarga derrota no Mangueirão Tricolor carioca é superior durante os 90 minutos e vence por 2 a 0, gols de John Kennedy e Cannobio. Leão fica no Z4 e segue sem vencer. 12.03.26 20h58