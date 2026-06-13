João Fonseca vence em estreia na grama e avança no torneio de duplas em Halle A partida deste sábado foi muito equilibrada Estadão Conteúdo 13.06.26 14h46 João Fonseca (Reprodução / Instagram @rolandgarros) João Fonseca começou bem a temporada de grama do tênis. Neste sábado, o carioca avançou, ao lado do alemão Daniel Altmaier, no ATP 500 de Halle. Eles derrotaram o tcheco Petr Nouza e o austríaco Neil Oberleitner por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (5) e 7/6 (2), em 1h33 de jogo. Assim, João Fonseca e Daniel Altmaier se classificaram para a última rodada do qualifying da chave de duplas na Alemanha. Na próxima etapa, eles encaram quem avançar entre os holandeses David Pel/Sander Arends e o americano Robert Galloway com o austraiano John Peers. A partida deste sábado foi muito equilibrada. No primeiro set, as duplas tiveram estatísticas muito parecidas, mas Fonseca e Altmaier foram mais competentes para fecharem o tie-break em 7 a 5. A segunda parcial também foi bastante disputada. Petr e Neil chegaram a ter cinco break points, mas João Fonseca e Daniel Altmaier conseguiram levar o set para o tie-break. No desempate, a parceria do brasileiro foi superior e fechou o jogo em 7 a 2. Neste sábado, João Fonseca também conheceu o adversário da chave de simples em Halle. O jovem brasileiro enfrenta o alemão Yannick Hanfmann, número 59 do mundo, na estreia do torneio, ainda sem data e horário definidos. Caso consiga avançar para a segunda rodada, Fonseca pode enfrentar outro alemão, o número 3 do mundo Alexander Zverev. O atual campeão de Roland Garros estreia no torneio diante do tcheco Vit Kopriva, número 65 do ranking. João Fonseca está de olho na preparação para Wimbledon, que começa em 29 de junho. Além de Halle, ele também atua no ATP 250 de Eastbourne. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis ATP 500 de Halle João Fonseca duplas COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Como joga o Marrocos, primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo de 2026 Equipe é atual campeã da Copa Africana de Nações, mas vem com mudança de última hora no comando técnico. 13.06.26 16h00 ESPORTES Chuteiras e outros equipamentos da Inglaterra são furtados antes de estreia na Copa, diz jornal O crime ocorreu enquanto a carga estava a caminho de West Palm Beach, na Flórida, para a base da seleção inglesa de futebol, a Swope Soccer Village, no Missouri, onde ficarão hospedados pelas próximas três semanas, no mínimo 13.06.26 9h31 ESPORTES Elenco da Seleção Brasileira vale quase o dobro que o de Marrocos, aponta pesquisa O levantamento mostra que a diferença entre as duas equipes é de € 430,4 milhões, o equivalente a cerca de R$ 2,75 bilhões 13.06.26 9h07 ESPORTES Jogador de Gana fica fora de estreia da seleção ao ter visto negado pelo Canadá; entenda meio-campista, que enfrenta cinco acusações de estupro e uma de agressão sexual, foi indiciado há cerca de um ano pela polícia do Reino Unido 13.06.26 8h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Patrimônio do Remo ultrapassa R$ 280 milhões e coloca clube entre os maiores da Série A Crescimento financeiro impulsionado pelos acessos faz Leão Azul alcançar a oitava posição em ranking nacional 11.06.26 19h45 FUTEBOL Após deixar o Remo, meia assina com clube da Europa; veja detalhes O meia Panagiotis Tachtsidis está de clube novo, após ter deixado o Leão Azul 12.06.26 10h46 COPA DO MUNDO Onde assistir a Brasil x Marrocos em Belém? Veja locais com transmissão ao vivo da partida Espaços públicos e eventos da capital vão transmitir a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026 12.06.26 23h28 ESPORTES Chuteiras e outros equipamentos da Inglaterra são furtados antes de estreia na Copa, diz jornal O crime ocorreu enquanto a carga estava a caminho de West Palm Beach, na Flórida, para a base da seleção inglesa de futebol, a Swope Soccer Village, no Missouri, onde ficarão hospedados pelas próximas três semanas, no mínimo 13.06.26 9h31