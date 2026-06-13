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João Fonseca vence em estreia na grama e avança no torneio de duplas em Halle

A partida deste sábado foi muito equilibrada

Estadão Conteúdo
fonte

João Fonseca (Reprodução / Instagram @rolandgarros)

João Fonseca começou bem a temporada de grama do tênis. Neste sábado, o carioca avançou, ao lado do alemão Daniel Altmaier, no ATP 500 de Halle. Eles derrotaram o tcheco Petr Nouza e o austríaco Neil Oberleitner por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (5) e 7/6 (2), em 1h33 de jogo.

Assim, João Fonseca e Daniel Altmaier se classificaram para a última rodada do qualifying da chave de duplas na Alemanha. Na próxima etapa, eles encaram quem avançar entre os holandeses David Pel/Sander Arends e o americano Robert Galloway com o austraiano John Peers.

A partida deste sábado foi muito equilibrada. No primeiro set, as duplas tiveram estatísticas muito parecidas, mas Fonseca e Altmaier foram mais competentes para fecharem o tie-break em 7 a 5.

A segunda parcial também foi bastante disputada. Petr e Neil chegaram a ter cinco break points, mas João Fonseca e Daniel Altmaier conseguiram levar o set para o tie-break. No desempate, a parceria do brasileiro foi superior e fechou o jogo em 7 a 2.

Neste sábado, João Fonseca também conheceu o adversário da chave de simples em Halle. O jovem brasileiro enfrenta o alemão Yannick Hanfmann, número 59 do mundo, na estreia do torneio, ainda sem data e horário definidos.

Caso consiga avançar para a segunda rodada, Fonseca pode enfrentar outro alemão, o número 3 do mundo Alexander Zverev. O atual campeão de Roland Garros estreia no torneio diante do tcheco Vit Kopriva, número 65 do ranking.

João Fonseca está de olho na preparação para Wimbledon, que começa em 29 de junho. Além de Halle, ele também atua no ATP 250 de Eastbourne.

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