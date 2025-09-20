João Fonseca vence Cobolli e conquista primeiro ponto do Time Mundo na Laver Cup Estadão Conteúdo 20.09.25 8h28 Com apoio em peso da torcida em sua estreia na Laver Cup, João Fonseca venceu o italiano Flavio Cobolli em São Francisco, nos Estados Unidos, na madrugada deste sábado. Por 2 sets a 0, o brasileiro garantiu o primeiro ponto do Time Mundo na competição, tornando-se o atleta mais jovem a conquistar o feito. Sob os olhares de Roger Federer, idealizador do torneio, Fonseca venceu o primeiro set por 6/4. O brasileiro chegou a estar atrás por 2/4, mas reagiu com personalidade, devolveu a quebra e virou a parcial. Durante a partida, Andre Agassi, capitão do Time Mundo, liderou o coro com o nome do brasileiro junto da equipe à beira da quadra. Já no segundo set, o brasileiro manteve o embalo, quebrou o saque de Cobolli duas vezes e levantou o público no Chase Center. Sacando em 5/3, Fonseca confirmou o serviço e selou a vitória sobre o 25º do mundo, marcando sua estreia com autoridade na Laver Cup. Ao final da partida, além da vitória, Fonseca também celebrou o privilégio de estar ao lado de lendas do tênis como Agassi, que demonstrou total apoio ao jovem tenista ao longo da partida. O brasileiro comentou com bom humor a diferença geracional com capitão do Time Mundo, que se aposentou 12 dias após o nascimento de Fonseca. "Brincamos: você se aposentou em 2006 e eu nasci em 2006. Muitas coisas vêm das lendas do esporte, coisas que você não aprende, só a experiência te diz, e eu agradeço demais por toda essa experiência que estou tendo", disse. O número 42 do ranking da ATP ainda reforçou a importância do apoio da equipe durante a partida. "Tive uma quebra cedo, fiquei mais nervoso do que o normal, mas falei com Andre, com a equipe e eles controlaram os meus nervos", disse. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Laver Cup João Fonseca Flavio Cobolli COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo divulga os relacionados para jogo contra o Atlético-GO; veja quem estará no time Leão Azul encara o Dragão neste sábado (20), no Baenão, pela 27ª rodada da Série B 19.09.25 17h34 SÉRIE B 'Estamos devendo essa vitória dentro de casa', diz Caio Vinícius sobre desafio do Remo no Baenão Volante destacou importância da concentração contra o Atlético-GO, adversário que soma altos números de cartões e faltas na Série B 19.09.25 16h05 MMA Sport Club Jacundá recebe a 13ª edição do Açaí Fight Combat com Wender Farias x Ítalo Vanor na luta principal 19.09.25 14h19 Pioneirismo Exclusivo: Vasco vai leiloar camisas usadas e autografadas para ajudar a Basílica de Nazaré Peças foram usadas pelo goleiro Léo Jardim, o lateral-esquerdo Lucas Piton e o atacante argentino Pablo Vegetti. 19.09.25 12h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES VENCER É POSSÍVEL Paysandu quer se aproveitar de Goiás 'remendado' para vencer e iniciar arrancada contra a degola Lanterna da competição com 22 pontos, o Papão precisa reduzir a diferença de sete pontos para o Botafogo-SP, primeira time fora do Z-4. Do outro lado, o Goiás chega com pelo menos cinco desfalques para a partida. 20.09.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Premier League, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 20.09.25 7h00 Futebol Após sete meses, Remo volta ao Baenão e recebe o Atlético-GO na briga pelo G-4 da Série B O Leão Azul chega ao confronto em 7º lugar, com 39 pontos, dois a menos que a Chapecoense, primeira equipe dentro do G-4 20.09.25 7h30 SÉRIE B Contra o Goiás, Márcio Fernandes quer Paysandu jogando como se estivesse 'em casa' O treinador destacou a importância da equipe executar o que foi treinado ao longo da semana, mesmo encarando um rival pressionado pela briga pelo acesso à Série A 19.09.25 22h52