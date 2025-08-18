João Fonseca vai formar dupla com Del Potro contra Roddick em exibição pré-US Open Estadão Conteúdo 18.08.25 14h49 Sem disputar torneios nesta semana, João Fonseca vai complementar sua preparação para o US Open com uma exibição no próprio complexo do Grand Slam americano. O brasileiro vai formar dupla com o argentino Juan Martín del Potro e enfrentará outro tenista aposentado, o local Andy Roddick. A presença do carioca já estava confirmada desde o mês passado. Mas, nesta segunda-feira, a organização anunciou que o brasileiro formará dupla com Del Potro contra Roddick e o jovem americano Alex Michelsen, atual 30º do mundo. O evento, chamado de "Stars of the Open" (estrelas do US Open), será realizado nesta quinta-feira. Curiosamente, será o dia em que Fonseca completará 19 anos. Ele e o argentino vão fazer o segundo jogo do evento. Não há horário confirmado ainda, mas deve acontecer no início da noite, pelo horário local, de Nova York. A primeira partida terá Coco Gauff e Andre Agassi contra Venus Williams e John McEnroe, num duelo totalmente americano. Após a partida de Fonseca, entrarão em quadra o casal Gael Monfils e Elina Svitolina contra os italianos Flavia Panetta e Flavio Cobolli. O último jogo da programação terá Dana Mathewson e Jack Sock contra Bethanie Mattek-Sands e Casey Ratzlaff. Dana e Casey são tenistas cadeirantes do circuito. A organização do "Stars of the Open" prometeu ainda as participações de Alex Morgan, ex-jogadora de futebol e campeã olímpica com a seleção americana, e o DJ e produtor musical Mustard. Não há informações sobre a participação deles nas partidas. FONSECA E DEL POTRO Não será a primeira vez que brasileiro e argentino vão dividir a quadra. Mesmo aposentado, Del Potro participou de uma exibição com Fonseca durante o Rio Open deste ano, em fevereiro. Eles jogaram uma partida que contou também com as presenças dos cadeirantes Gustavo Fernandez e Daniel Rodrigues. Um dia antes, Del Potro havia feito diversos elogios ao brasileiro e apostara que Fonseca faria o tênis sul-americano "voltar a ter peso mundial". Desta vez, os sul-americanos vão jogar juntos em Nova York, justamente onde o argentino ganhou seu único título de Grand Slam, em 2009. Em quadra, Fonseca terá pela frente Andy Roddick, ex-número 1 do mundo acostumado a fazer elogios ao brasileiro em seu podcast. "Ele, basicamente, é capaz de acertar os quatro cantos da quadra a qualquer momento e com velocidade", afirmara o americano, em abril deste ano. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis US Open João Fonseca Del Potro Roddick exibição COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Pablo Roberto, ex-Remo, acerta com Fortaleza até 2028 Meia de 25 anos deixa o Casa Pia, de Portugal, e será o 8º reforço do clube cearense na temporada 18.08.25 18h29 SÉRIE B Diretoria não quer continuidade do técnico António Oliveira no Remo, afirma jornalista Torcida e diretoria estão descontentes com o trabalho do treinador português. 18.08.25 15h02 FUTEBOL Técnico do Remo tem trabalho questionado internamente e torcida cobra diretoria por mudança António Oliveira vem sofrendo críticas por parte da torcida e resultados ruins em Belém complicam situação do treinador 18.08.25 13h47 Futebol Para alcançar ‘número mágico’ e evitar queda, Paysandu precisa de 50% de aproveitamento na Série B Clube bicolor amarga a vice-lanterna do campeonato, com apenas 21 pontos 18.08.25 12h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES Série B Após suspensão, Pedro Rocha recebe novo amarelo e desfalca o Remo contra o Coritiba; entenda Atacante ficou fora da rodada passada por expulsão, voltou contra o Botafogo-SP, levou o terceiro amarelo e será desfalque na 23ª rodada 18.08.25 11h46 SÉRIE B Diretoria não quer continuidade do técnico António Oliveira no Remo, afirma jornalista Torcida e diretoria estão descontentes com o trabalho do treinador português. 18.08.25 15h02 FUTEBOL Técnico do Remo tem trabalho questionado internamente e torcida cobra diretoria por mudança António Oliveira vem sofrendo críticas por parte da torcida e resultados ruins em Belém complicam situação do treinador 18.08.25 13h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (18/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Copa da Alemanha, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 18.08.25 7h00