João Fonseca supera Alejandro Tabilo e avança às oitavas do ATP 500 de Munique

João Fonseca estreou com vitória no ATP 500 de Munique nesta terça-feira, 14. O tenista brasileiro superou o chileno Alejandro Tabilo por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1) e 6/3. O triunfo marca a passagem de Fonseca para as oitavas de final do torneio.

A vitória de João Fonseca foi um reencontro com Tabilo, que o havia derrotado no ATP 250 de Buenos Aires. Em Munique, o brasileiro mostrou superioridade técnica e protagonismo nos momentos decisivos da partida, garantindo seu avanço no torneio.

Na próxima fase, Fonseca enfrentará o francês Arthur Rinderknech. Rinderknech (27° do ranking) derrotou o americano Alex Michelsen por 2 sets a 0. O carioca já havia vencido Rinderknech em Monte Carlo na semana anterior, por 2 a 1.

Detalhes do Confronto em Munique

Mesmo com o frio de nove graus em Munique, o primeiro set foi equilibrado. Tabilo iniciou melhor, conquistando um break point após uma dupla falta de Fonseca. O brasileiro, contudo, reagiu bem, quebrou o saque do rival e empatou a parcial em 2/2.

Um torcedor chegou a brincar com o frio, pedindo para Fonseca fechar o set rapidamente. O brasileiro deslanchou após o confronto ir para o tie-break, vencendo o game de desempate por um placar dominante de 7/1 e abrindo vantagem no placar geral.

Segundo Set e Confirmação da Vitória

Apesar do revés no set inicial, Tabilo demonstrou resistência na segunda parcial. O chileno encaixou bem os saques no início, mas Fonseca exibiu habilidade ao vencer pontos importantes na rede e com smashes, colocando pressão sobre o adversário.

Tabilo precisou se esforçar e chegou a salvar três break points. No entanto, o chileno cometeu erros na devolução. João Fonseca, após salvar uma quebra de saque, teve dois match points a seu favor e fechou o set em 6/3 com um voleio decisivo.