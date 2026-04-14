João Fonseca supera Alejandro Tabilo e avança às oitavas do ATP 500 de Munique Fonseca vai enfrentar o francês Arthur Rinderknech (27°), que derrotou o americano Alex Michelsen (35°) por 2 sets a 0 Estadão Conteúdo 14.04.26 8h36 João Fonseca estreou com vitória no ATP 500 de Munique nesta terça-feira, 14. O tenista brasileiro superou o chileno Alejandro Tabilo por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1) e 6/3. O triunfo marca a passagem de Fonseca para as oitavas de final do torneio. A vitória de João Fonseca foi um reencontro com Tabilo, que o havia derrotado no ATP 250 de Buenos Aires. Em Munique, o brasileiro mostrou superioridade técnica e protagonismo nos momentos decisivos da partida, garantindo seu avanço no torneio. Na próxima fase, Fonseca enfrentará o francês Arthur Rinderknech. Rinderknech (27° do ranking) derrotou o americano Alex Michelsen por 2 sets a 0. O carioca já havia vencido Rinderknech em Monte Carlo na semana anterior, por 2 a 1. Detalhes do Confronto em Munique Mesmo com o frio de nove graus em Munique, o primeiro set foi equilibrado. Tabilo iniciou melhor, conquistando um break point após uma dupla falta de Fonseca. O brasileiro, contudo, reagiu bem, quebrou o saque do rival e empatou a parcial em 2/2. Um torcedor chegou a brincar com o frio, pedindo para Fonseca fechar o set rapidamente. O brasileiro deslanchou após o confronto ir para o tie-break, vencendo o game de desempate por um placar dominante de 7/1 e abrindo vantagem no placar geral. Segundo Set e Confirmação da Vitória Apesar do revés no set inicial, Tabilo demonstrou resistência na segunda parcial. O chileno encaixou bem os saques no início, mas Fonseca exibiu habilidade ao vencer pontos importantes na rede e com smashes, colocando pressão sobre o adversário. Tabilo precisou se esforçar e chegou a salvar três break points. No entanto, o chileno cometeu erros na devolução. João Fonseca, após salvar uma quebra de saque, teve dois match points a seu favor e fechou o set em 6/3 com um voleio decisivo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis ATP de Munique João Fonseca Alejandro Tabilo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES vai ficar? Sem definição no Remo, Hernández fala sobre a situação: 'Difícil jogar com isso na cabeça' Jogador comentou sobre a indefinição com o clube azulino após a partida contra o Vasco 14.04.26 9h41 FUTEBOL Copa Norte: Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Independência-AC na Curuzu Papão é o 5ª colocado no seu grupo e precisa vence para se manter vivo na competição regional 13.04.26 16h25 futebol Paysandu leva quase 10 mil torcedores para o jogo contra o Brusque na Série C Torcida bicolor viu o time sofrer para conseguir o empate com a equipe catarinense 13.04.26 12h06 11ª rodada Com empate, Remo se mantém na zona de rebaixamento do Brasileirão; confira a tabela Time azulino fecha a rodada a dois pontos do primeiro colocado fora da Z-4 13.04.26 11h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo registra maior público na Série A, mas tem parte da renda bloqueada Com mais de 31 mil pagantes contra o Vasco, Leão teve 20% da renda líquida retida para quitar dívida trabalhista 13.04.26 19h40 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 14.04.26 7h00 vai ficar? Sem definição no Remo, Hernández fala sobre a situação: 'Difícil jogar com isso na cabeça' Jogador comentou sobre a indefinição com o clube azulino após a partida contra o Vasco 14.04.26 9h41 FUTEBOL Copa Norte: Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Independência-AC na Curuzu Papão é o 5ª colocado no seu grupo e precisa vence para se manter vivo na competição regional 13.04.26 16h25