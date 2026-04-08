João Fonseca sofre, mas supera Rinderknech e avança às oitavas do Masters de Monte Carlo O brasileiro enfrentará o italiano Matteo Berrettini na próxima fase Estadão Conteúdo 08.04.26 10h37 Em um jogo dramático e de muito equilíbrio, João Fonseca conseguiu mais um grande resultado no Masters de Monte Carlo. Nesta quarta-feira, em jogo realizado na Court des Princes, o jovem tenista carioca teve trabalho para superar o francês Arthur Rinderknech (27º) por 2 sets a 1, com parciais de 7/5 e 4/6 e 6/3 em 2h32 de duração. O triunfo garante Fonseca na fase de oitavas de final e confirma o seu bom desempenho neste início de torneio. Especialista em quadra dura, ele derrotou até com facilidade o canadense Gabriel Diallo em sua estreia. Este foi o primeiro confronto entre os dois tenistas. Com o triunfo, ele espera agora continuar brilhando em um torneio que um tenista nacional não vai bem faz algum tempo. Desde os títulos de Gustavo Kuerten, o Guga, em 1999 e 2001, que o Brasil não ergue o troféu em Monte Carlo, um dos mais antigos do circuito, que ocorre desde abril de 1896. Determinado a impor o seu jogo logo de cara, João Fonseca forçou o seu saque e assumiu uma postura agressiva para comandar as ações. A estratégia deu resultado e o brasileiro obteve uma quebra já no quarto game. O brasileiro, no entanto, não conseguiu manter o ritmo e permitiu a reação do adversário que variou seus golpes. Aproveitando bem as paralelas, Rinderknech se recuperou no confronto, devolveu a quebra no sétimo game e, na sequência, igualou o placar em 4 a 4. O equilíbrio se manteve e João Fonseca mostrou mais eficácia no final para definir a parcial em 7/5. Visivelmente desgastado, o adversário francês cometeu uma dupla falta, não confirmou seu serviço e permitiu a vantagem de 1 set a 0 para o competidor carioca. O primeiro game da segunda parcial foi um prenúncio do que estava por vir. A disputa teve pouco mais de 10 minutos de duração e Fonseca acabou levando a melhor. Na sequência, tanto o francês, como o brasileiro, confirmaram seus saques até que Rinderknech obteve uma quebra no quinto game. A partir daí, chamando a torcida para apoiá-lo, o francês administrou a vantagem tendo a troca de bolas como ponto forte e fechou a parcial em 6/4 estabelecendo o empate e levando a partida para o terceiro set decisivo. Em um final de partida com poucos erros, a última parcial foi caracterizada pela definição rápida dos games e a eficiência no saque dos dois competidores. No oitavo game, no entanto, Fonseca quebrou o serviço do rival, abriu 5 a 3 e, ao confirmar seu saque, garantiu a vitória por 2 sets a 1 e um lugar nas oitavas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis ATP de Monte Carlo João Fonseca Arthur Rinderknech COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . 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