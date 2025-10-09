João Fonseca projeta sonhado duelo com Alcaraz em Miami: 'Será um dia de muitos ensinamentos' Estadão Conteúdo 09.10.25 12h33 João Fonseca não se cansa de elogiar o líder do ranking, Carlos Alcaraz. Inspiração do brasileiro, o espanhol será seu adversário no Miami Invitational, um evento agendado para o dia 8 de dezembro, nos Estados Unidos, e ele não esconde a ansiedade pelo tão sonhado encontro. "Ter a oportunidade de receber a experiência desses grandes jogadores é o principal para mim. Até mesmo em uma pequena conversa podemos fazer uma grande troca. Vai ser um dia com muitos ensinamentos, super legal, ainda mais com um cara como ele, com quem sempre tive uma boa relação", afirma João Fonseca. O brasileiro revela que o espanhol é sempre simpático e solícito quando se encontram. "Sempre que nos cruzamos, a gente se cumprimenta e conversa um pouquinho, ele é muito gente fina", diz o tenista de 19 anos, sem esconder sua inspiração do melhor do mundo da atualidade. "Ele nos incentiva muito a acreditar e a manter a motivação para sermos melhores jogadores. É um tenista que representa muito bem uma forma de levar as coisas com tranquilidade, sempre sorrindo, mas ao mesmo tempo se dedicando e trabalhando duro", frisa. Jogar contra Alcaraz na Flórida será muito especial para João Fonseca, ainda, pelo fato de muitos compatriotas morarem na região, o que promete uma grande torcida verde e amarela nas arquibancadas do loanDepot Park, palco do evento. "Acredito que vai ser bem barulhento, com uma vibe bem legal. Nós dois gostamos muito de jogar com a torcida, do entretenimento, então acho que vai ser divertido. Espero que tenha mais torcida para o meu lado e que tenha muitos brasileiros presentes, mas tenho certeza que a vibe em quadra vai estar boa de qualquer maneira", acredita. Além do confronto entre Alcaraz e Fonseca, a programação do evento ainda prevê um duelo entre a norte-americana Amanda Anisimova, número 4 do mundo e campeã recentemente do WTA 1000 de Pequim (foi finalista de Wimbledon e do US Open na temporada), com a britânica Emma Raducanu, atual número 30 do mundo (campeã do US Open em 2021). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Miami Invitational João Fonseca Carlos Alcaraz COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo enfrenta Athletico-PR com atletas pendurados que podem ficar de fora do Re-Pa; saiba quais Partida contra o Furacão acontece nesta quinta-feira (9), às 21h, no Baenão, em Belém 09.10.25 10h36 MMA Com luta marcada no UFC Rio, paraense Deiveson Figueiredo mira disputa pelo cinturão dos galos Ex-campeão da organização enfrenta Montel Jackson no sábado (11) e quer vencer para desafiar o georgiano Merab Dvalishvili, atual campeão 09.10.25 10h22 FUTEBOL Adversário do Remo, Athletico-PR é o segundo melhor mandante da Série B; veja números Furacão encara o Remo em Belém pela Série B. Leão Azul busca se aproximar do G4 08.10.25 19h37 PARA COLAR NO G4! Remo terá Marcelo Rangel e Pedro Rocha contra o Athletico-PR; veja todos os relacionados Goleiro Marcelo Rangel e atacante Pedro Rocha estão aptos para o jogo diante do Athletico-PR 08.10.25 17h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Com novidades, Remo encara Athletico-PR no Baenão para colar de vez no G4 A principal novidade é o retorno do atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B, que está novamente à disposição e pode começar jogando 09.10.25 7h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira 09.10.25 7h00 Futebol Athletic-MG vence e Paysandu vê aumentar a distância para sair do Z-4 da Série B Clube bicolor segue na lanterna do campeonato e se prepara para duelo contra o Remo 09.10.25 9h17 MAIS PROBLEMA Justiça do Trabalho condena Paysandu a pagar cerca de R$ 20 mil por fraude em contrato trabalhista A Justiça reconheceu que a agremiação utilizou de forma irregular um contrato de direito de imagem para mascarar parte do salário de um ex-preparado de goleiros 08.10.25 22h00