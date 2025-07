João Fonseca perde set, mas avança à 3ª rodada e quebra jejum de 15 anos em Wimbledon

João Fonseca perdeu seu primeiro set em Wimbledon, mas se impôs em quadra nos momentos decisivos e avançou à terceira rodada, nesta quarta-feira. Em jogo atrasado pela chuva, o brasileiro de 18 anos superou o americano Jenson Brooksby, 101º do mundo, por 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 5/7, 6/2 e 6/4. Seu próximo adversário será o chileno Nicolas Jarry, na sexta.

Como aconteceu na estreia, o brasileiro fez valer seu estilo agressivo em quadra, apostando nos golpes de forehand e no forte saque, arma fundamental nesta quarta: foram nove aces e 69% dos pontos vencidos com o primeiro serviço. Ele só oscilou no segundo set, quando caiu na armadilha do jogo de rede do americano, mais adaptado ao eficiente estilo na rápida grama.

O resultado fez o Brasil encerrar um jejum de 15 anos sem um representante numa terceira rodada de simples no masculino. O último foi Thomaz Bellucci, em 2010. No geral, o carioca se tornou o 10º tenista do País na história a avançar a esta fase na Era Aberta, iniciada em 1968. Com 18 anos e 326 dias, Fonseca virou ainda o mais jovem a alcançar esta fase no torneio desde o australiano Bernard Tomic (18 anos e 255 dias) em 2011.

A boa vitória desta quarta garante Fonseca pela segunda vez nesta fase de um Grand Slam. A primeira aconteceu em Roland Garros, no fim de maio, quando parou justamente na terceira rodada.

Em Londres, o brasileiro agora fará um confronto sul-americano com o chileno Nicolas Jarry, atual 143º e que veio do qualifying, mas que já foi o 16º do mundo. Nesta quarta, ele eliminou o jovem americano Learner Tien (62º) por 3 a 0, com parciais de 6/2, 6/2 e 6/3. Os dois tenistas nunca se enfrentaram no circuito.

Nesta quarta-feira, a segunda partida de Fonseca em Wimbledon começou com atraso de pouco mais de duas horas por causa da chuva em Londres. Em quadra, o brasileiro fez valer a potência dos seus golpes, tanto no saque quanto com a direita.

O primeiro set foi de poucas oscilações por parte do carioca, que controlou a maior parte dos pontos e aproveitou logo o seu primeiro break point na partida, no quinto game. Na sequência, sofreu pressão no seu serviço e saiu de um 15/40 para confirmar o game e encaminhar a vitória na parcial com saques rondando os 220 km/h.

Em dificuldades, Brooksby passou a buscar o jogo na rede, seu maior ponto forte, e passou a dar trabalho. Fonseca precisou correr em quadra para conter as investidas do americano, mais agressivo nos golpes. O brasileiro buscava variações para neutralizar o adversário e resolvia a maior parte dos seus problemas com o forte saque, em momentos decisivos.

Em seus últimos games de saque, Fonseca enfrentou seguidos break points e precisou salvar quatro set points. No quinto, Brooksby converteu a chance, impôs sua primeira quebra na partida e empatou o jogo.

A reação do rival não desestabilizou Fonseca, que começou o terceiro set com tudo. Faturou duas quebras em sequência e fez 3/0. O americano até devolveu uma das quebras, mas voltou a perder o saque e viu o brasileiro fechar a parcial por 6/2.

Embalado, o jovem carioca retomou o estilo mais agressivo, após abusar das deixadinhas que acabavam colocando o americano em bons pontos. Superior nas principais bolas, Fonseca se impôs no saque do adversário no quinto game. Mas permitiu a reação do americano em 4/4. O brasileiro, então, obteve nova quebra, salvou três break points e sacramentou a vitória após 3h13min de confronto.