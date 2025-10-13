João Fonseca perde posições e vai ao ATP de Bruxelas na 45ª colocação do ranking Estadão Conteúdo 13.10.25 11h49 Depois de optar por uma breve pausa pós-US Open, João Fonseca volta às quadras nesta semana em Bruxelas. A ausência na gira asiática custou duas posições ao carioca, que agora aparece como número 45 do mundo. Ainda assim, a oscilação foi leve, já que o jovem de 19 anos não tinha pontos a defender na região e segue em trajetória consistente dentro do circuito. Durante o período de descanso, Fonseca se manteve ativo apenas em compromissos por equipes - venceu dois jogos na Copa Davis e outro na Laver Cup, representando o Time Mundo. O foco agora se volta para o ATP 250 da Bélgica, onde, pela primeira vez, o brasileiro entra como cabeça de chave em um torneio da elite. A estreia no ATP 250 de Bruxelas será contra o holandês Botic van de Zandschulp, adversário que já superou na Copa Davis do ano passado. A leve queda no ranking também reflete o desempenho de quem aproveitou a brecha. O monegasco Valentin Vacherot surpreendeu ao conquistar o título do Masters 1000 de Xangai e saltou mais de 160 posições, chegando ao 40º lugar. Já o francês Arthur Rinderknech, vice-campeão, também disparou e assumiu o 28º posto. Entre os brasileiros, o cenário da semana teve mais baixas do que avanços. Felipe Meligeni (171º) e Thiago Wild (173º) perderam terreno - o primeiro ainda se recuperando de lesão e o segundo ameaçado de deixar o top 200. Em contraste, João Lucas Reis vive boa fase e atingiu sua melhor marca, o 204º lugar, mantendo o embalo no Challenger de Curitiba. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis ATP de Bruxelas João Fonseca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais Esporte Remo conquista Taça Brasil Sub-18 de futsal com goleada em Fortaleza Leão venceu o Sesc-DF por 8 a 1 na final e levantou mais um título nacional sob o comando do técnico Carlinhos Rez 13.10.25 11h53 Polêmica Árbitro escalado para o Re-Pa tem pedido de suspensão no STJD Pedido foi feito pela Procuradoria do STJD após erros em partida da Série A 13.10.25 11h12 Futebol Às vésperas do Re-Pa, goleiro do Paysandu diz que time precisa de 'campeonato perfeito' na Série B Time bicolor encara o Remo na próxima terça-feira (14), no Mangueirão 12.10.25 19h32 MMA Paraense Deiveson Figueiredo vence no UFC Rio e encerra sequência de derrotas Daico venceu o norte-americano Motel Jackson por decisão dividida 12.10.25 18h42 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 13.10.25 7h00 MMA Campeão do UFC manda recado para Deiveson Figueiredo após vitória do paraense: 'Esperando por você' Merab Dvalishvili parabenizou o paraense pela vitória no UFC Rio e acendeu a possibilidade de um confronto entre eles 13.10.25 9h44 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Tunísia x Namíbia: onde assistir ao vivo do jogo hoje (13/10) pelas Eliminatórias da Copa Tunísia e Namíbia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 13.10.25 9h46 ESPORTES Lateral do Paysandu ironiza o Remo após confusão: 'olha o nível do time deles' Bruno Oliveira se envolveu em confusão com jogadores azulinos após Re-Pa empatado em 1 x 1 13.10.25 0h32