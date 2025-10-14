João Fonseca perde para holandês em 1º jogo como cabeça de chave na ATP e cai em Bruxelas

Tenista número 45 do mundo, João Fonseca foi eliminado na primeira rodada de sua estreia como cabeça de chave em um torneio do circuito da Associação de Tenistas Profissionais (ATP). A queda veio em Bruxelas, na Bélgica, onde disputou competição de nível 250 e foi derrotado pelo holandês Botic van de Zandschulp (86º) em sets diretos, com parciais de 5/7 e 6/7 (2/7).

Fonseca ficou mais de um mês sem disputar um torneio da ATP, após ser eliminado na segunda rodada do US Open, no dia 27 de agosto. Durante este intervalo de tempo até a disputa em Bruxelas, competiu apenas na Laver Cup, na qual jogou uma partida pelo time Mundo contra o time Europa e venceu o italiano Flavio Cobolli.

Quando enfrentou Van de Zandschulp no ano passado, pela Copa Davis, o brasileiro conseguiu vencê-lo em sets diretos, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/3), em 1h34 de partida. Nesta terça, fez um primeiro set de inconstâncias contra o holandês.

Quebrou o saque do adversário no quinto game para ficar à frente no placar pela primeira vez e ampliou a vantagem para 4/2 em um game rápido. Van de Zandschulp reagiu ao confirmar seu serviço e quebrar o de João para empatar a parcial em 4/4, mas penou nas tentativas de fechar o set e perdeu cinco set points, até enfim conseguir uma nova quebra para encerrar em 7/6.

Fonseca foi mais preciso e inteligente no segundo set. Aproveitou as subidas à rede do adversário ao seu favor e também soube jogar com profundidade. Quebrou o serviço no sétimo game para abrir vantagem e a ampliou em 5/3. Mais uma vez, contudo, permitiu que o holandês devolvesse a quebra e viu o placar ficar empatado em 5/5. A decisão da parcial ficou para o tiebreak, no qual Zandschulp foi dominante para vencer por 7 a 2.

A partir do dia 20, após passagem de Bruxelas, Fonseca encara a disputa do ATP 500 da Basileia, na Suíça. Sem poder ser cabeça de chave, o brasileiro pode enfrentar nomes como Taylor Fritz e Casper Ruud ao longo das rodadas. Já na semana seguinte, viaja à França, para o último Masters 1000 do ano, em Paris.

Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic e Alexander Zverev são os principais nomes no torneio. Fonseca tentará causar uma boa impressão antes de retornar à Grécia, país em que se destacou na Copa Davis, quando classificou o Brasil para o Qualifiers. O ATP 250 de Atenas se inicia em 2 de novembro.